Spolek na ochranu zvířat: Kožešiny ve hře jsou nepřijatelné, zakažte je

Organizace People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) zaslala dopis společnosti Games Workshop, která značku Warhammer 40 000 vlastní. Ředitele Kevina Rountreeho vyzývá k zákazu kožešin na postavách.

„Drsní, bojem zocelení válečníci jsou proslulí svými válečnými dovednostmi. Ale nosit kůži mrtvých zvířat žádné dovednosti nevyžaduje,“ píše se v prohlášení, které PETA zveřejnila na svém webu.

A upozorňuje, že zvířata chovaná na kožešinu většinou trpí. Žijí v klecích a čekají na usmrcení elektrickým šokem, utopením či dokonce stažením kůže za živa.

„Uvědomujeme si, že (postavy Wahammeru) jsou fiktivní. Ale oblékat je do mrtvých zvířat vysílá zprávu, že je nošení kůže přijatelné. I když to ve skutečnosti v roce 2017 nemá o nic větší místo než v roce 40 000,“ tvrdí PETA.

Loni tato organizace žádala autory Farming Simulatoru 17, aby do hry přidali jatka a hra tak zachycovala i hrůzy farmářského odvětví. „Žádáme vás, aby titul zahrnoval video, které hráčům ukazuje hrozivou realitu, jakou chov prasat je,“ napsali doslova právníci PETA.