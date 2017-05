Nádherná strategie Oxygen Not Included vstoupila do Early Access

Oxygen Not Included

Nezávislé vývojářské studio Klei se proslavilo tituly jako Shank, Mark of the Ninja či Don’t Starve. Jsou nejlepším důkazem toho, že kombinace pojmů „indie“ a „2D“ ještě nemusí automaticky znamenat rozpixelovanou retro ohavnost. Nejnovější Oxygen Not Included v tomto trendu samozřejmě pokračují a doprovodný trailer je vyloženě potěchou pro oko.

Oxygen Not Included na první pohled připomíná mobilní Fallout Shelter. Také zde budujete podzemní základnu, staráte se, aby se vašim svěřencům dařilo co nejlépe a bojujete s nepřátelskými organismy.



Tentokrát se ale vše odehrává na asteroidu plujícím vesmírem, takže vaší největší starostí je zajistit dostatečný přísun kyslíku. Kromě toho se ale musíte postarat také o odpovídající teplotu (ani příliš chladno, ani příliš vedro) a nenechat poklesnout morálku. Tu ovlivňují i takové roztomilé detaily, jako je třeba chrápání nebo kvalita jídla.

Režim Early Access často budí nedůvěru, studio Klei má ale s tímto obchodním modelem ty nejlepší zkušenosti. Již teď mají jasně narýsovaný plán do budoucnosti a zavázali se vydávat nový obsah každých 4 – 6 týdnů.