Oznámeny kartičky Magic: The Gathering – Arena, beta do konce roku

Arena nemá nahradit existující Magic Online, jehož vývoj bude i nadále pokračovat, ani Magic Duels. Arena se bude soustředit pouze na nové karty a chce být co nejvíce propojena se stolní verzí. Do bety, která bude spuštěna ještě letos, se můžete přihlásit zde. V té bude zpočátku k dispozici 279 karet z připravované sady Ixalan v režimu Constructed play, které později rozšíří Draft a Ranked Constructed.

„Do doby, než hru oficiálně spustíme, obsáhne MTG Arena všechny karty ze Standardu (karty z posledních dvou vydaných bloků) a každoročně se přidá zhruba 1 000 nových karet. To znamená hlubší hratelnost, více zážitků a větší prostor pro objevování,“ říká šéf vývoje Jeffrey Steefel. Ten dříve pracoval jako producent na hře The Lord of the Rings Online.

MTG Arena poběží na enginu Unity a bude poplatná dnešním trendům. Měla by být rychlá, divácky přitažlivá s jasným zaměřením na esport. Zpočátku hra vyjde pouze na PC.