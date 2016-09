Podívejte se na patnáct minut hraní očekávané hry The Last Guardian, v níž spolupracuje chlapec s tajemnou bytostí Trico při útěku z ruin. Ačkoliv herní svět působí úžasně, nelze si nevšimnout, že hráč v mnoha momentech zápasí s ovládáním, a to u banálních činností.

The Last Guardian vychází 7. prosince exkluzivně na PlayStation 4.