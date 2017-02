Pillars of Eternity 2 se loučí s tradicí. Mohlo k tomu dojít už dříve

Neplatí však, že by ve všech ohledech hra jen bobtnala. Maximální počet postav ve skupině klesne z šesti na pět. Vývojáři se tak rozhodli opustit tradici vytvořenou hrami jako Baldur’s Gate. Důvodem jsou lépe zvládnutelné souboje a přehlednější obrazovka.

Je to však krok, který zvažovali už u prvního dílu. A odradil je fakt, že hru propagovali jako duchovního následovníka tradičních her na hrdiny, ve kterých skupinu vždy tvořilo šest hrdinů.

Tvůrci slibují možnost přenášet postavy z prvního dílu, což ovlivní události v Pillars of Eternity 2. Nepočítejte s tím, že by každé rozhodnutí v „jedničce“ mělo dopad i na druhý díl, ale u těch zásadnějších to pocítíte.

Pillars of Eternity II: Deadfire

Změn doznají také nehráčské postavy, jejichž aktivity tentokrát budou záviset na denní hodině. Nebudou proto celý den postávat na jednom místě, a úkoly díky tomu bude možné řešit více způsoby v závislosti na tom, kolik právě bude hodin.



„Není to jen o tom, že lidé budou chodit do práce a domů. Například stráže se v odlišnou dobu mohou chovat jinak, což vám umožní postup, který by jinak nepřipadal v úvahu,“ řekl ředitel vývoje Josh Sawyer pro magazín PC Gamer.

Pillars of Eternity 2 je v současné době možné podpořit v komunitním financování Fig, do jehož konce zbývá ještě 15 dnů.

Cílem bylo vybrat alespoň 1,1 milionu dolarů a v době psaní článku lidé přispěli už více než 2,4 milionu dolarů. Fig navíc kromě tradičního příspěvku za odměny umožňuje se na hře podílet i jako investor.