Přes milion dolarů za méně než den. O Pillars of Eternity 2 je velký zájem

Tvůrci hravě získali 1,1 milionu dolarů, tedy zhruba 28 milionů korun. To je ovšem jen základ. Kampaň na serveru Fig dál pokračuje a čím víc peněz se vybere, tím více dalších prvků se ve hře objeví.

Pokoření hranice 1,4 milionů znamená, že každé povolání se bude dále specializovat na dvě podtřídy. „Chceme, aby každá podtřída uměla něco cool a výrazného, ale bude to něco za něco ve srovnání se základním povoláním a jinými podtřídami,“ vysvětlují autoři.

Pillars of Eternity II: Deadfire

Se ziskem 1,6 milionů se zvýší maximální úroveň z levelu 16 na 18 a přibude ruská lokalizace. Zářez 1,8 milionu znamená, že se ke skupině bude moci připojit dívka Xoti a naši polští sousedé se dočkají lokalizace.

Poslední metou jsou dva miliony dolarů. S touto částkou bude k dispozici i španělská lokalizace a chování najatých společníků půjde skriptovat (v jakém pořadí a v jakých situacích mají sesílat vybraná kouzla).

Kampaň končí 25. února a v době psaní článku je vybráno přes 1,6 milionu dolarů. Lze tak předpokládat, že se podaří aktivovat všechny dodatečné cíle (Stretch Goals).

Pillars of Eternity II vznikají na PC (Windows a Linux) a MAC s odhadovaným vydáním v prvním čtvrtletí roku 2018. Digitální verzi zajistí investice alespoň 29 dolarů, což je zhruba 740 korun.

V Pillars of Eternity II se vrací Eothas, bůh zrození a světla, který na sebe vzal podobu kamenného titána pohřbeného pod pevností Caed Nua. S tím, jak se dere na povrch, zničí pevnost a hráče málem zabije. Ten se nyní pokusí vystopovat vzpurného boha a získat odpovědi na otázky, které mohou smrtelníky i bohy uvrhnout v chaos.



Pohybovat se budeme v rámci ostrovů Deadfire, kde mezi sebou válčí obchodní společnosti a piráti. Postavy v herním světě si žijí svým životem, pracují a setkávají se, ať už jste jim nablízku nebo ne. Očekávat můžeme proměnlivé počasí, důležité volby, ale i přepracované uživatelské rozhraní inventáře a dialogů.

První díl vyšel 26. března a v naší recenzi na Bonuswebu získal 90 procent. „Hra Pillars of Eternity splnila do puntíku to, co slíbila. Je těžká, je dlouhá, je upovídaná, je prostě taková, jako hry na hrdiny ze starých časů,“ napsali jsme.