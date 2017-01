Dočkají se Pillars of Eternity druhého dílu? Tvůrci provokují

Loni v srpnu se totiž na internetu objevila nepotvrzená registrace obchodní známky Fallout: New Orleans.

Náznaky nové hry je možné objevit na úvodní stránce Obsidian.net a pro Project Louisana vznikla i samostatná sekce na fóru vývojářů. Na webu se lze dočíst: „Sníval jsem o tom, že mi můj bůh po návratu odpustí. To je ten problém se sny. Dřív nebo později se všichni budeme muset probrat.“

Jenže další obrázek na Twitteru zahrnuje fantasy symboliku a zmiňuje organizaci zvanou Leaden Key, která existuje právě ve světě Pillars of Eternity. A vývojáři v minulosti potvrdili, že na druhém dílu pracují. K jeho oficiálnímu oznámení však doposud nedošlo.

S největší pravděpodobností se tedy schyluje právě k odhalení Pillas of Eternity 2. V potaz však připadá i nový Fallout, Obsidian Entertainment ostatně stálo za dílem s podtitulem New Vegas a pokračování by se mohla dočkat i jejich nejnovější hra Tyranny.



V redakci předpokládáme, že k odhalení dojde v nejbližších dnech. Na rozuzlení tedy nebude třeba čekat dlouho.