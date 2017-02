Tvůrci Forzy Horizon pracují na hře v otevřeném světě a nebudou to závody

Playgroud Games nechtějí opustit žánr závodních her, který je dobře živí. Ovšem vedle toho otevřou další studio, jež se má věnovat zcela nové hře, zatím označované jako Project 2. V tuto chvíli víme pouze to, že půjde o hru v otevřeném světě a nebudou to závody.

„Máme pocit, že za ta léta jsme se stali v závodních hrách celkem dobří. Vždycky můžeme udělat něco lépe, ale rádi bychom se prosadili i v jiném žánru,“ řekl zakladatel studia a kreativní ředitel Ralph Fulton serveru Game Industry a dodal: „Abychom to mohli udělat, budeme muset najmout některé velmi talentované lidi se zkušenostmi, které nemáme.“

Studio má v současné době 115 zaměstnanců, po otevření druhého studia by se měl počet lidí vyšplhat na zhruba 200. Je to také příležitost pro současné zaměstnance, kteří zatím pracovali jen na závodech a chtějí se v kariéře posunout dál. Studio sídlí v britském městečku Royal Leamington Spa.