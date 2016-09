PlayStation 4 na steroidech nakopne grafiku a bude stát méně, než se čekalo

Společnost Sony představila své vize v PlayStation Theater na Times Square. Show zahájil Andrew House, šéf Sony Interactive Entertainment, který se pochlubil, že firma již celosvětově prodala 40 milionů konzolí PlayStation 4. Dále představil PlayStation 4 Slim, což je zmenšená verze konzole, která v obchodech postupně nahradí stávající PlayStation 4. Prodávat se začne v říjnu, a to za 299 eur (zhruba 8000 korun)

Nás však více zajímá výkonnější verze PlayStation 4, kterou jsme doposud znali pod kódovým označením Neo. Oficiální název zní: PlayStation 4 Pro. Konzole nemá rozdělit komunitu, podle House je spíše určena pro hardcore hráče, kteří se zájmem sledují nové technologie. PlayStation 4 Pro nabídne rychlejší procesor, lepší grafickou kartu a 1 TB úložného prostoru v základu. V obchodech se objeví 10. listopadu, stát bude 399 eur, což u nás tipujeme na 10 990 korun.

Čtyři pilíře

„PlayStation 4 Pro mění způsob, jakým si užíváme hry,“ prohlásil House a představil čtyři hlavní pilíře: rozlišení 4K, technologii HDR, rozlišení HDTV a virtuální realitu PlayStation VR.



Hry plně využívající PlayStation 4 Pro poběží v rozlišení 3840 x 2160. Na plátně prozatím běžely impozantní upoutávky z her Spiderman, For Honor a Rise of the Tomb Raider.

Sony dále věří v rozšíření televizí s podporou technologie HDR (lépe zpracovávají rozsah expozice, tedy nejsvětlejší a nejtemnější detaily). Protože HDR neukousne tolik výpočetního výkonu, bude technologie dostupná i prostřednictvím PlayStation 4. V zákulisí jsem měl možnost podívat se na několik her a rozdíl je značný. Pokud máte rádi trochu kýčovité západy slunce či exploze, HDR si užijete. Snad jen Call of Duty vypadá trochu jako omalovánky.

Kompletní nabídka PlayStation

Mohl by vzniknout dojem, že pokud vaše televize nepodporuje ani 4K, ani HDR, PlayStation 4 Pro vás ztrácí smysl. Chyba lávky. Výkonnější verze nakopne grafiku ve hrách, setkáme se například s bohatším porostem. Mnoho již vydaných her se dočká aktualizace s podporou PS4 Pro.

Posledním pilířem je virtuální realita PlayStation VR. Tady asi není třeba moc co dodávat, PS4 Pro dodá potřebný výkon, díky němuž budou hry vypadat lépe.

PlayStation 4 Pro

Co se jinam nevešlo

Andy Hendrickson z Activisionu představil Call of Duty: Infinite Warfare ve verzi pro PS 4 Pro. Slíbil super grafiku, bohatší textury, 4k rozlišení a 60 fps. Aaryn Flynn z EA prozradil, že PS4 Pro budou letos podporovat akce Battlefield 1, fotbal FIFA 17 a příští rok Mass Effect: Andromeda.

První dojmy

Nejprve jsem se rozhodl vyzkoušet akci Farpoint, což zde byla jediná prezentovaná hra pro virtuální realitu PlayStation VR. A udělal jsem dobře, protože se zde udělala jednoznačně nejdelší fronta. Pro jistotu jsem se ještě zeptal, jestli hru pohání PS4 Pro. Chlapík ze Sony odpověděl ano, ale zároveň dodal, že hra vypadá skvěle i na standardní PS4. Nic jiného říct pochopitelně nemohl.

PlayStation VR - Farpoint

Po nasazení přilby na hlavu se ocitám na nehostinné planetě a nutno říci, že hra vypadá oproti hrám, které jsem na PlayStation VR zkoušel nedávno, mnohem lépe. Důležitý je speciální ovladač, který se drží oběma rukama. Jako pravák mám ukazováček pravé ruky na spoušti, zatímco pohyb (volný, žádné koleje) obstarává levá ruka a analogová páčka. Zpočátku jsem měl trochu zvláštní pocit z toho, že ve hře chodím, i když ve skutečnosti se mé nohy nehýbou, ale zvykl jsem si.

Chvíli se kochám skalnatým okolím, když tu na mě nabíhá první vlna jakýchsi pavouků. Postupně přituhuje, nepřátelé se zvětšují, ale mění se i zbraně. Dojem ze střelby je parádní. Když mě po několika minutách nepřátelé přečíslí a zneškodní, předávám set dalšímu zájemci ve frontě. Tím se potvrzuje, že virtuální realita je jedním z důvodů, proč PS4 Pro vzniklo.

Relativně volno bylo naopak u připravované zombie akce Days Gone, takže jsem si nechal předvést HDR efekty v plné kráse. Zapadající slunce, paprsky slunce prosvítající skrze trámy a podobně jsou sice moc fajn, ale nejzábavnější byla jednoznačně noční scéna, v níž do obrovského chumlu zombíků hodíte zápalnou lahev.

Co se týče rozlišení, bylo prakticky u všech her zřetelné, že i na televizích s velkou úhlopříčkou je obraz ostrý. Hodně se mi líbila brutální rubačka For Honor, které překypovala detaily. Kdyby mi někdo řekl, že tohle pohání PS4 (Pro), nevěřil bych mu. Sony tak alespoň na chvilku srovná krok s počítačema.