Podpora funkcí PlayStation 4 Pro někdy může být zpoplatněná

Na dotaz, jestli aktualizace pro dříve vydané hry budou dostupné zdarma, reagoval Masayasu Ito. Ten je viceprezidentem Sony.

„Bude se to lišit titul od titulu. A věřím, že to bude záležet na způsobu uvažování každého z tvůrců,“ řekl Ito pro japonský server Game Impress watch

A jiné to prý nebude ani u her přímo od Sony. „Řekl bych, že se to bude různit (i) u našich her.“ Redaktor se tázal, jestli tedy kvůli podpoře funkcí budou vycházet bezplatné záplaty také aktualizace za peníze. A Itovou reakcí bylo: „Přesně tak to je.“

Mezigenerační konzoli PlayStation 4 Pro firma Sony odhalila ve středu 7. září. Výkonnější konzole od Sony se na trhu objeví 10. listopadu se zaváděcí cenou 399 eur.



Hráče má kromě vyššího výkonu lákat ještě ze čtyř důvodů. Jsou jimi podpora HDR technologie, rozlišení HDTV i 4K a lepší zážitky v rámci virtuální reality (čtěte o odhalování PlayStation 4 Pro).