Potenciál nové PlayStation naznačuje strhující ukázka z Horizon Zero Dawn

S tím se v případě nově odhalené PlayStation 4 Pro váže také rozlišení 4K. A vizuální potenciál konzole dobře ilustrují záběry z titulu Horizon Zero Dawn.

Video je k dispozici právě v rozlišení 4K, se kterým je obraz krystalicky čistý i při sledování ukázky na YouTube. Spatřit navíc můžete propracovaný svět, rozhled do dáli a neotřelý koncept robotických dinosaurů.

Zero Dawn je titul opředený tajemstvím. Není jasné, co se stalo se světem, který tvůrci nazývají jako post post apokalyptický. Katastrofa totiž proběhla před tisíci let, a prostředí proto nevypadá jako pustina. Není však zřejmé, proč se po planetě pohybují robotická zvířata a zdali se vůbec jedná o Zemi.

Hru navíc bude stačit zakoupit jednou a získáte verzi pro standardní PlayStation 4 i kopii pro PlayStation 4 Pro. Titul v Evropě vyjde 1. března 2017 a to exkluzivně pro konzole od Sony.