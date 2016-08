V titul Vampyr budete doktorem a upírem zároveň. Ačkoliv tedy lidské životy máte zachraňovat, bojovat budete s touhou po krvi. Titul lze hrát i bez zabíjení, postava je však slabší a nemá k dispozici speciální schopnosti (více o titulu)

Projekt vzniká ve studiu Dotnod Entertainment. Tedy u autorů her Life is Strange a Remember me. Vampyr má jejich portfolio rozšířit v příštím roce a zavítá na PC, PlayStation 4 i Xbox One.