Fandové vytvořili v Minecraftu hru Pokémon, dohrání zabere až 80 hodin

Možná vás letos na čas okouzlila mobilní hra Pokémon Go. Pokud si ovšem chcete zahrát regulérní plnohodnotný díl a s... celý článek

Tvůrci aplikace Pokémon Go plánovanou životnost přirovnávají k on-line hře World of Warcraft. Ta si totiž i dvanáct let... celý článek