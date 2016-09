Lovení příšerek bude komfortnější. Vychází zařízení Pokémon Go Plus

Po dvouměsíčním zpoždění se na trhu objeví náramek Pokémon Go Plus, se kterým lze příšerky chytat, aniž byste v ruce měli telefon. Původně měl být dostupný společně s červencovým vydáním hry, výrobce však uvedení do prodeje odložil.