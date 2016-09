Pokémon Go přišel o 79 % platících zákazníků, přesto vydělává nejvíce

Zdánlivě nepříznivou zprávu pro studio Niantic je však třeba zasadit do kontextu. S uvedením hry Pokémon Go se totiž téměř zdvojnásobil počet hráčů, kteří v mobilních hrách utrácejí peníze. A ten se po dvou měsících vrátil na úroveň před vydáním Pokémonu Go.

Navzdory tomu, že Pokémon Go má svůj vrchol za sebou, šlo v srpnu s přehledem o nejvýdělečnější mobilní hru. Je téměř šestkrát úspěšnější než Candy Crush Saga na druhém místě. Více níže napoví obrázek vpravo.

Pokles počtu nakupujících v mobilních hrách Pokémon Go stále pohádkově vydělává

Výsledky studie jsou k nahlédnutí zde.

Co je Pokémon Go?



Pokémon Go funguje na principu rozšířené reality. Hráč se přemisťuje v reálném světě, zatímco mobilní telefon snímá jeho polohu. Jakmile se dostane do blízkosti pokémona, objeví se na mapě v mobilu. Nyní musí hráč odhadnout vzdálenost a trefit pokémona pomocí tzv. pokéballu. Ty lze pravidelně získávat navštěvováním pokéstopů, což jsou různá zajímavá místa, například pamětní desky, sochy, hřbitovy či hřiště.