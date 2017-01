Pokémon Go lidem může prodloužit život, ušli miliardy kroků navíc

„Výzkumy naznačily, že hra během třiceti dnů vedla k zásadnímu nárůstu pohybu. Průměrný počet kroků se u hráčů zvýšil o 1 473 kroků za den. To byl nárůst o 26 %,“ dočtete se ve výzkumu provedeném lidmi ze Stanfordovy univerzity a z Microsoftu.

Šance, že zapálení fanoušci splní zdravotní doporučení Spojených států, díky Pokémon Go během třiceti dnů vzrostla trojnásobně. „Pokud by se takovou aktivitu podařilo udržet, mohl by Pokémon Go mít měřitelný dopad na očekávanou délku života,“ píše se ve studii.

Výzkumníci proto odhadují, že Američané díky aplikaci ušli o 144 miliard kroků více. „Pokud by se zájem o Pokémon Go podařilo udržet po celý život uživatelů, odhadujeme, že by to k celkové délce života přidalo 2,825 milionu let.“

Studie má však jednu zásadní trhlinu. Výzkumníci totiž data museli filtrovat a odhadovat, u kterých lidí k nárůstu aktivity došlo v souvislosti s Pokémonem Go. Základem totiž byla pouze data o aktivitě bez jakýchkoliv dalších informací.

Není navíc vyloučeno, že výzkumníci sledovali jen velmi specifický typ uživatelů. Tedy skupinu lidí, která k pohybovým aktivitám má sklony a za pořízení fitness náramku je ochotná utratit několik tisíc korun.