Pokémon Go ztratil okolo 12 milionu hráčů. O čem to svědčí?

16:55 , aktualizováno 16:55

Přijít během měsíce o dvanáct milionů uživatelů by pro řadu aplikací i her znamenalo naprostou zkázu. Pokémon Go však v době největší popularity přilákal 45 milionů lidí, a tento úbytek proto nepředstavuje vážnější problém.