Hry Pokémon budou vycházet i pro novou konzoli NX od Nintenda

Zprávu potvrdil ředitel Tsunekazu Ishiharam, který však nenabídl žádné detaily. Není tak jasné, kdy hra vyjde. Ishiharam však pro deník The Wall Street Journal prohlásil, že tvůrce Pokémonů nová konzole zajímá, a že pro ni budou vyvíjet nové hry.

Připravované konzoli se přezdívá NX a Ishiharam o ní řekl: „NX se snaží proměnit koncept toho, co to znamená být domácím zařízením, a co je přenosný přístroj.“

O konzoli je zatím známo, že se na trhu objeví v březnu 2017. Nitendo však odmítá prozradit detaily. Obává se totiž, že by si konkurence od firmy mohla půjčovat nápady. „Kdybychom informace odhalili příliš brzy, budeme se obávat imitátorů,“ řekl v červnu herní návrhář Shigeru Miyamoto.

Spekuluje se o tom, že ovladač konzole bude možné odpojit a využívat i na cestách jako handheld. Podle nepotvrzených informací navíc konzole opět začne využívat herní cartridge (kazety).

Firma však popírá, že by se momentálně soustředila na virtuální realitu. Nintendo prý vyčkává, až technologie budou dostatečně pokročilé a budou mít šanci oslovit masové publikum. V takové chvíli ji však společnost začne podporovat.