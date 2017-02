RECENZE: Hopsačka Poochy & Yoshi's Woolly World baví nápady

Příběh zcela jistě není důvod, proč si Poochy & Yoshi’s Woolly World pořídit, ale dává všemu tomu hopsání smysl, tak alespoň pro pořádek: Kamek promění téměř všechny Yoshíky v klubka vlny a rozhází je po herním světě, konkrétně tedy po úrovních. Dva vlnění dinosauři naštěstí uniknou a vydají se kamarády zachránit. Na 3DS ovšem hrajeme pouze za jednoho Yoshiho, protože možnost kooperace u handheldové verze celkem logicky chybí.

Ovládání se vám dostane rychle do krve, zejména pokud jste hráli některý z předchozích dílů. Yoshi zvládá kromě klasického skoku chvilku plachtit, případně doskočit na plošinku, stačí přidržet tlačítko. Dále „vystřeluje“ svůj jazyk, pomocí nějž pozře menší nepřátele a promění je v klubko vlny. To pak může v požadovaném směru vystřelit, což se hodí nejen k likvidaci nepřátel, ale také k odhalení tajných prvků a aktivaci plošinek.



S neohroženým dinosaurem navštívíme šest tematických světů, například písečný nebo ledový. Ovlivňuje to i hratelnost, například na kostkách ledu to klouže, a je tak snazší spadnout jámy.

Síla hry ovšem tkví v tom, že nejen každý svět, ale přímo každá úroveň přichází vždy s něčím novým. Budete plout na voru, zatímco obrazovka se posouvá neustále kupředu, lézt po stěnách, vytvářet si provizorní plošinky, napouštět vodu do nádrže a mnoho dalších věcí. Bezvadný byl také strašidelný dům, v němž se pohybují dvě vrstvy. Takže zatímco stojíte na plošince, za pohybující se záclonou už není a vy musíte skočit na tu, která se teprve objeví.

Někdy poběžíte jen zleva doprava, jindy se budete pohybovat v rámci komplexu, v němž je třeba najít klíče ke dveřím. A v další úrovni budete třeba utíkat před neustále se zvětšující sněhovou koulí. Někdy jsem žasl, kolik nápadů tvůrci dokázali naládovat do jedné hry. Obtížnost přitom pozvolna roste a některé pasáže jsou velmi vypečené. Tvůrci však nikdy nepřekročili hranici, kdy se výzva založená na umu promění v peklo. Byť jsem některé pasáže opakoval, nikdy bych neřekl, že je hra frustrující.



Dalším rozptýlením jsou vedlejší úrovně na čas, kdy se Yoshi promění například v letadlo, mořskou pannu nebo třeba obra. Vyloženě jsem se těšil na souboje s bossy, dva v každém světě. Většinou jsou rozděleny do několika částí, nejdříve ovšem musíte objevit, jak se jim dostat na kobylku. To většinou není nic těžkého, každopádně pokud zemřete, musíte k bossovi doskákat od posledního záchytného bodu. Ten sice není nijak daleko, ale stejně, trochu vás to motivuje opravdu se snažit.



Co se týče obtížnosti, hra je spíše snazší, ale s poznámkou, že některé pasáže dají zabrat. Pokud bych porovnával, rozhodně se u ní zapotíte více než třeba u posledního Kirbyho (Planet Robobot). K dispozici jsou také dvě obtížnosti: klasická a jednoduchá, díky níž si hru budou moci užít i malé děti.



Před každou úrovní si lze za posbírané diamanty koupit jeden boost, třeba pejska Poochyho, který s vámi proběhne celou úroveň a likviduje slabší nepřátele, případně se od něj lze odrážet. V úrovních s mnoha propastmi se může hodit boost, který vás nenechá spadnout. Použití naštěstí dobře limitují ceny. Zatímco psa si za 500 diamantů můžete vzít pokaždé, záchrana před pády stojí 7 500 diamantů. A to už je pálka.



Novinkou jsou vedlejší mise s Poochym, které si postupně otvíráte hraním. Pejsek v nich běží neustále dopředu, zatímco vy máte za úkol například pochytat všechny balónky. Pokud vás napadají na mobilech populární hry typu „endless runner“, jste doma. Jako bonusová hra ve hře to není vůbec špatné.

A je tu ještě jedna funkce pro hračičky, a to možnost nabarvit si Yoshiho podle libosti. Nemusíte tak hrát s červeným nebo zeleným dinosaurem, ale s vaší barevnou kreací. Textury si přitom taktéž zpřístupňujete hraním.



Potěšitelné přitom je, že celou dobu ani náznakem nepoznáte, že hrajete konverzi. Grafika je na možnosti 3DS úžasná, animace nádherná a to vše v 60 snímcích za sekundu a bez jediného zacukání. Hrál jsem na New 3DS, na starším 3DS nebo 2DS má hra běžet jen ve 30 snímcích za sekundu.



Slovo závěrem: Poochy & Yoshi’s Woolly World vnímám jako povinnost pro všechny fandy klasických hopsaček. Tato hra vás bude příjemně překvapovat od začátku až do konce. Poté se můžete pustit do odhalování všech tajných místností, k nimž je postupem času čím dál větší výzva se dostat. A tak to má být.