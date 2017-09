Populární youtuber Pewdiepie si zanadával u hry a je z toho poprask

Co se stalo tentokrát? Během streamu vyvražďovačky PlayerUnknown’s Battlegrounds si ulevil od frustrace a použil slovo negr. „What a fucking nigger! Geez! Oh my god! What the fuck? Sorry, but what the fuck? What a fucking asshole.“ Posléze s úšklebkem dodal: „I don’t mean that in a bad way,“ tedy že to nemyslel v tom špatném slova smyslu.

Odsuzující reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Sean Vanaman, spoluzakladatel studia Campo Santo oznámil, že bude požadovat na základě amerického zákona DMCA stažení Let’s play videí hry Firewatch v podání PewDiePie. Ta mají 5,7 milionu zhlédnutí a v tuto chvíli již nejsou dostupná. Podle Vanamana je Kjellberg „víc než skrytý rasista“, ale přímo propagátor.



Lidé vnímají jeho slova různě. Zatímco jedni říkají, že Kjellberg by si v pozici celebrity měl dávat pozor na to, co říká, druzí argumentují, že potřeba ulevit si u hraní on-line je přirozená. Ke kterému táboru se kloníte vy?