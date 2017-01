Sedmiletá holčička našla ve vánočním dárku místo videohry porno

Stalo se to v pensylvánském městě West Chester a rozčilená matka se hned svěřila světu. „O vánocích jsem zuřila. Vůbec nechápu, jak se to mohlo stát,“ prohlásila Krista Greiderová pro televizi WLWT5.

Splatoon koupila v jednom z obchodů Target a prodejnu z chyby neviní. Očekává však, že se firma situací bude zabývat. Krabice prý byla zamčená za sklem a matce ji předával zaměstnanec obchodu.

Rodina však chybu objevila teprve po Vánocích, když sedmiletá dívka krabici rozbalila, a titul si chtěla zahrát. „Podívala jsem se jí přes rameno a vzala to do rukou. Viděla jsem obal a dcera se mě ptala: ‘Proč? Co to je? Proč jsou nazí?“ Matka pak dívce musela vysvětlovat, že se Santa spletl.

Hra Splatoon, kterou dítě mělo dostat k Vánocům.

Prodejce se rodině omluvil a nabídl jí dárkový kupon v ceně hry. „S dárkovým kuponem v pohodě nejsem. Chci vědět, co se stalo. A ujistit se, že se o tom dozví (výrobce) Nintendo. Prodejce řekl, že se tím bude zabývat. Ale zatím se mi neozvali,“ tvrdí Greiderová.

Obchod však upozorňuje, že veškeré hry přebírá zabalené. A před prodejem je nikdy nerozbaluje.