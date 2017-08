Pocta nebo svatokrádež? Český Posel Smrti se dočká podivného remaku

Posel Smrti (naše dobová recenze tady) je podle mého nejen nejlepší česká adventura všech dob, ale i jedna z nejlepších adventur vůbec.

Black Mirror Remake

U nás má v jistých kruzích až kultovní statut, ve světě pod názvem The Black Mirror nijak významný úspěch nezaznamenala. Nejspíše to bez dabingu od Michala Dlouhého nemá tu pořádnou atmosféru.

Když přišla zpráva o tom, že se chystá remasterovaná verze, vnímal jsem to jako dlouho odkládanou zaslouženou poctu. Přeci jen po těch čtrnácti letech by si minimálně grafika zasloužila trochu přeleštit. Jenže takhle jednoduché to nakonec nebude, nový Black Mirror nebude ani tak remakem jako spíš restartem celé série.

Posel Smrti

Byť se dění opět bude odehrávat na stejnojmenném panství, slibují autoři z KING Art Games (například The Book of Unwritten Tales) jiného hlavního hrdinu i odlišnou zápletku.

Pokud si dobře vzpomíná, v originálu nešlo rozmlouvat s dušemi zemřelých, což zveřejněný trailer očividně naznačuje. Změn bude mnoho a podle všeho budou opravdu radikální, zmizet má dokonce i klasické point’n’click ovládání. Svatokrádež, nebo nezbytná modernizace? To se dozvíme již 28. 11., a to nejen na PC, ale i konzolích PS4 a X1.