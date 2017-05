Poslední kus Playstationu 3 sjel z výrobní linky

Je až s podivem, že produkce pokračovala ještě tři roky poté, co se začala prodávat PlayStation 4, ale obrovská zásoba her a nízká cena zřejmě udělaly svoje. Sony se o PS3 navíc stále příkladně stará, vycházejí pravidelné updaty systému a předplatitelé služby PS Plus dostávají každý měsíc několik her zdarma.

Nejprodávanější hrou na PS3 je Grand Theft Auto V, kterou si pořídil každý čtvrtý majitel konzole

Celkem se ke dnešnímu dni prodalo přes 80 milionů kusů zařízení, což oproti 155 milionům prodaných PS2 vypadá jako slabota, ale i tak je to obrovský úspěch. Když se dnes podíváte na tituly, které sloužily k propagaci nové konzole, zřejmě se otřesete odporem. Hry jako Resistance nebo Motorstorm mají opravdu příšernou grafiku. Oproti tomu tituly z konce životního cyklu jako například The Last of Us nebo Uncharted 3 vypadají k světu i dnes.

Zatímco v minulé generaci panovala na trhu vyrovnaná válka mezi Sony a Microsoftem, v té současné má Sony jasně navrch a PS4 s 50 miliony prodaných kusů zřejmě PS3 v celkových počtech překoná.

Jak na ni budete vzpomínat? A která hra byla vaše nejoblíbenější?