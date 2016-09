Vývojáři splnili slib a po 13 letech zpřístupnili tajnou místnost

Tvůrci však „slib“ dodrželi a hru letos skutečně aktualizovali. Dříve uzavřená část nákupního střediska Paradise Mall tak nyní obsahuje místnost s přilbou HTC Vive, u které lze spatřit nápis: „Zažijte budoucnost.“

A když si helmu nasadíte, objevíte se v kamenném obchodě s nápisem Steme a logem inspirovaným digitální distribucí Steam. Logo je však upravené tak, že připomíná penis.

U cedule stojí prodejce, který návštěvníkům doporučuje nekupovat Postal 3. A pod postavou můžete spatřit plakát propagující hru Postal Redux. Tedy skutečně vznikající předělávku prvního dílu, která nabídne modernizovanou grafiku.

V policích obchodu pak objevíte parodie her jako Half-Loaf 3 či DOOT IV. A když se prostory rozhodnete opustit, hráčova postava prohlásí: „No, hádám, že to za to čekání stálo.“