Pratchettova dcera končí s prací na Tomb Raideru

Hlavní scenáristka posledních dvou her ze sére Tomb Raider značce mává na rozloučenou. Rhianna Pratchettová přitom za práci na hře Rise of the Tomb loni získala ocenění od Writers Guild Awards. Studio i Prachettová rozhodnutí ohlásili na Twitteru a další plány spisovatelky zatím známy nejsou.

Obrázek ze hry Rise of the Tomb Raider, kterou Pratchett pomáhala vytvořit.