Hráči, kteří si předobjednali digitální verzi akce For Honor (číst první dojmy), můžou na Xbox Live, Steamu a Uplay (PC) začít stahovat herní data. Na PlayStation Network se možnost aktivuje až 12. února o půlnoci. Ubisoft zároveň prozradil, že nikomu neumožní hrát plnou verzi před vydáním, tedy ani recenzentům.

For Honor vychází 14. února na PC, PlayStation 4 a Xbox One. Od 9. do 12. února poběží otevřená beta.