Jihokorejský prezidentský kandidát láká voliče mapou do Starcraftu

Korejský kandidát na prezidenta Moon Jae-in má hry očividně rád

Netradiční formu pro oslovení mladých voličů zvolil jihokorejský kandidát na prezidenta Moon Jae-in. V souvislosti s tím, že Blizzard uvolnil ke stažení zdarma svojí legendární strategii Starcraft (psali jsme zde), zveřejnil politik na svém blogu vlastní mapy vytvořené v herním editoru.

Nejsou to samozřejmě nijak komplexní levely, ale modifikace již dříve vydaných map. Do prostředku jedné je z těžebních minerálů vyveden nápis “1 Moon Jae-in”, druhá má jen v horním rohu vyvedené číslo 1. Že by volební pozice kandidáta, který podle dostupných zdrojů patří mezi největší favority politického klání?

A aby toho nebylo málo, jeho soupeřka v boji o prezidentský post Sim Sang-jung ze strany Spravedlnosti, zaujala nedávno volebním videem inspirovaným multiplayerovou střílečkou Overwatch, která je rovněž z produkce firmy Blizzard.

Předvolební mapy asi nebudou nejzábavnější, ale svůj účel splnily.

Kromě toho, že prezidentské kampaně nejsou zvláštní jen u nás, je to další doklad toho, jak ohromně populární počítačové hry v Asii jsou. Nelze se tedy divit, že byly nedávno uznány jako medailový sport na Asijských hrách, vždyť Starcraft je v Jižné Koreji prakticky národním sportem.