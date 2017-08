Vývojáři otočili, demoverze Prey je nakonec i na Steamu

Když se krátce před vydáním očekávané hry Prey objevila hratelná demoverze jen na konzolích X1 a PS4, vyvolalo to mezi PC hráči spoustu zlé krve. Situaci příliš neuklidnil ani tehdejší šéf studia Arkane Raphael Colantonio (o jeho nedávném odchodu jsme psali tady) prohlášením, že „PC hráči mají Steam, kde mohou hru vyzkoušet až dvě hodiny a poté ji klidně vrátit.“

Prey se sice povedla, o žádný prodejní trhák však bohužel nejde.

Myšlenka to byla sice zajímavá, ale nejspíš jí nevěří ani samotní Arkane, jinak by se včera na Steamu neobjevila hratelná zkušební verze.

Zkušební verze je vlastně vylepšená demoverze, která v případě, že si později zakoupíte plnou hru, automaticky přenese váš dosavadní postup, takže nemusíte začínat znovu od začátku. Na konzolích tato verze nahradí dosavadní „obyčejné“ demoverze.

Od Arkane je to sympatický krok, i když v době před vydáním hry bychom ho ocenili ještě více. Možná to souvisí s tím, že Prey není navzdory příznivým kritikám žádným velikým prodejním hitem. Což je škoda, protože je to určitě povedený titul. „Ten největší, a když nad tím tak uvažuji, tak vlastně jediný opravdový problém Prey je v tom, že se u svých vzorů, kterými jsou System Shock a Deus Ex, inspiroval až tak dobře, že lehce ztrácí na vlastní osobitosti,“ psali jsme v naší recenzi.