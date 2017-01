Producent Grand Theft Auto V založil nová studia

Leslie Benzies je bývalý ředitel studia Rockstar North, který na sebe loni upoutal pozornost soudem s bývalým zaměstnavatelem. Firma prý Benziese přinutila k odchodu, aby mu nemusela vyplácet podíly ze zisku (čtěte více).

A Benzies podle informací deníku The Scotsman založil pět firem. Jednou z nich je i studio Royal Circus Games Limited, které si již zaregistrovalo značku Time for a New World, což by potenciálně mohl být název příští hry.

Mezi nové společnosti patří i VR-Chitect Limited. Firma by se měla zabývat výrobou helem pro virtuální realitu.

Všechny společnosti podle registrace sídlí v Edinburghu.