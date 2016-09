Sběratelská edice Assassin’s Creed: The Ezio Collection zahrnuje hru, bustu asasína Ezia, tři litografie a soundtrack „The best of the Ezio Collection“ na dvou discích.

Assassin’s Creed: The Ezio Collection - sběratelská verze

Kolekce Assassin’s Creed: The Ezio Collection obsahuje tři hry, konkrétně Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed Brotherhood a Assassin’s Creed Revelations. V Evropě vyjde 17. listopadu, a to na Xboxu One a PlayStation 4.