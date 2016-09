KOMENTÁŘ: PlayStation 4 bodá Microsoft do slabin. Ujede mu opět vlak?

Firma v mezičase strategiizměnila, konzole Xbox One však stále zaostává za výkonem PlayStationu 4. S mezigeneračními modely tak Microsoft vsadil na přístroj, který bude citelně výkonnější nežli zařízení od Sony. Jenže se na trhu objeví o rok později.

Zatímco Sony o novém modelu během herního veletrhu E3 mlčela, Microsoft se bušil do prsou a sliboval s Project Scorpio nejvýkonnější konzoli všech dob.

To se skutečně po středečním odhalení PlayStation 4 Pro potvrdilo (podrobné informace). Zatímco konzole od Sony bude disponovat výkonem 4,2 teraflops, nový Xbox nabídne 6 teraflops.

PlayStation 4 však bude dostupná za vlídnou cenu 399 eur, což by v Česku mohlo odpovídat 10 800 korunám. Ačkoliv tedy Microsoft může vítězit výkonem, pořizovací náklady zůstávají otázkou.

A pokud si většina hardcore hráčů v listopadu koupí PlayStation 4 Pro, nebude již Project Scorpio v době uvedení na trh relevantní.

Odhalování Project Scorpio na letošní akci E3

Oficiální reakce Microsoftu na odhalení PlayStation 4 Pro tak působí jako naivní klukovství. „Rozdíl ve výkonu bude zjevný,“ říká například Albert Penello, produktový ředitel v Microsoftu. Penello navíc v rozhovoru pro server Polygon tvrdí, že má z firemních rozhodnutí dobrý pocit.

To potvrzuje i prohlášení AaronaGreenberga, šéfa Xbox Games. „Jsem hrdý na to, že s Project Scorpio nabídneme nejsilnější konzoli a skutečné hraní ve 4K,“ napsal Greenberg na Twitteru.

Jenže právě rok zpoždění může být důvod, proč Sony dokáže Microsoftu opět vypálit rybník.

Zatímco PlayStationu 4 se za tři roky prodalo přes 40 milionů, Microsoft oficiální čísla raději neuvádí a podle analytických odhadů jsou zhruba poloviční. Katastrofální výsledek to sice nepředstavuje, PlayStation 4 Pro však může být dalším zásahem do míst, kde to Xbox bolí nejvíce.