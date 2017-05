Vyzkoušejte si Quake Champions na deset dnů zdarma

Dnes začíná tzv. stress test netrpělivě očekávané multiplayerové akce Quake Champions, v jehož rámci si kdokoli může na oficiálních stránkách hry požádat o přístupový klíč. Poté stačí se jen zaregistrovat, nainstalovat další samostatný launcher (také vás tak štve, že každá firma využívá vlastní řešení?) a můžete vesele stahovat.

Na rozdíl od předchozích betatestů se tentokrát nebude ze zájemců losovat, ale mělo by se dostat na všechny. Hra bude přístupná ode dneška až do 21. 5., a to bez jakýchkoli dalších omezení (dosud beta fungovala jen o víkendech). Novinkou bude i představení módu Sacrifice, který proti sobě postaví dva týmy o čtyřech hráčích, kteří budou muset plnit blíže nespecifikované úkoly.

Dnešním dnem zároveň skončí tzv. NDA, tedy dohoda o mlčenlivosti, kterou byli dosud vázáni všichni, kdo měli do bety přístup. Jestli jste se tedy divili, kam že zmizel nějaký váš oblíbený youtubový kanál, který hraní Quakea streamoval, tak vězte, že sdílením porušoval pravidla NDA, a proto byl nekompromisně smazán. Toto embargo nyní padá a my vám příští týden přineseme z Quake Champions naše dojmy.

