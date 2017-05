Ready or Not bude notně krvavá simulace práce zásahové jednotky

Příznivci taktických akcí asi neprožívají poslední dobou nejšťastnější období. Ne že by poslední tituly sérií Rainbow Six nebo Ghost Recon byly špatné hry, to vůbec. Poněkud se ale vzdálily od původního konceptu, kterým bylo především taktické plánování a opatrný postup. No a taková série SWAT je už od svého legendárního čtvrtého dílu úplně u ledu. Mezeru na trhu zavětřili vývojáři Void Interactive, a proto chystají zajímavě vypadající hru Ready or Not, na kterou minulý týden zveřejnili první trailer.

Násilí není pěkné

Ready or Not

Různých trailerů vidím měsíčně desítky a popravdě už začíná být těžké, aby mě mezi těmi zběsile sestříhanými „cool“ záběry něco dokázalo vyloženě zaujmout, ovšem Ready or Not se to podařilo. Byť z něj není příliš jasné, jak se to bude vůbec hrát, syrovost některých scén vzbuzuje naděje, že autoři tentokrát míří na přesně zacílené publikum, nikoli na co nejširší masu.

Těžce zraněný člověk, jemuž mezi rty probublává krvavá pěna, působí až nepříjemně realisticky, zubožené lidské postavy, které v jedné ze scén policejní komando osvobodí, se pak také značně liší od typických rukojmích, na které ve hrách můžeme narazit.

Nepochopte mě špatně, rozhodně se v podobných výjevech nevyžívám, ale možná je načase konečně ukázat i tu odvrácenou část přestřelek. Autoři chtějí co nejvíce simulovat práci policie a motivovat hráče, aby se ke střelbě ostrými náboji odhodlali jen v případech, kdy to bude nezbytně nutné. Na modelech zásahů si tedy dávají opravdu záležet včetně detailů jako realisticky se rozstřikující krev.

SWAT 5?

Ready or Not nabídne kooperativní multiplayer, ale užijí si i vlci samotáři. Základním prvkem úspěchu je pečlivé plánování. To se provádí na taktické mapě před samotným výsadkem a je jen na vás určit, jaké vybavení své jednotce přidělíte, kudy do objektu vpadnout a případně zda-li vypnout elektřinu či odstřihnout telefony.

Během samotné akce pak musíte postupovat pečlivě a navzájem se krýt. Asi je zbytečné zdůrazňovat, že jeden zásah znamená většinou rovnou smrt, nebo minimálně vyřazení z akce. Na systému krytí se a vykukování zpoza překážek si autoři dávají hodně záležet, už jen možností, jak například otevřít dveře, je nepřeberně.

Je úžasné, co za přibližně rok vývoje dokázalo vytvořit studio o pouhých třech lidech. Veškeré vybavení je vymodelováno do nejmenších detailů a během akce je také na postavách vidět. Pokud má někdo z členů vašeho týmu u sebe slzný granát nebo třeba štípačky, nemá je schované někde v kapse, ale skutečně mu visí na vestě. Graficky to také nevypadá vůbec špatně, ale ještě jsme neviděli skutečné záběry ze hry, takže se zdržíme hodnocení. I tak se už odvažujeme opatrně těšit. Bohužel není jisté, kdy se výsledku dočkáme, protože datum vydání ještě nebylo oznámeno.