Parodie agentů zachraňují svět z Jižní Koreje. Recenze Agents of Mayhem

Svět je opět jednou v ohrožení. Zlounská organizace L.E.G.I.O.N. (the League of Evil Gentlemen Intent on Obliterating Nations) vedená šíleným Doktorem Babylonem chce zlikvidovat všechny národy světa. Se svým plánem začala v Jižní Koreji, aby mohla její metropole Soul posloužit jako hlavní místo dění.

Je fajn hrát městskou akci, která se odehrává jinde než na Západě. Jenže futuristický Soul na znovu vybudované Zemi, která byla zachráněna po pekelných událostech ze Saints Row: Gat Out of Hell, je dost sterilní místo, kde kromě pár lokací vypadá jedna čtvrť jako druhá. I majestátní mrakodrapy se rychle okoukají, i když skákání po nich bavit asi jen tak nepřestane.

Agents of Mayhem

Spolek padouchů to však nebude mít lehké, protože se mu postaví agenti M.A.Y.H.E.M. (Multinational AgencY Hunting Evil Masterminds). Tuto agenturu řídí pro fandy Saint’s Row stará známá Persephone Brimstone, kterou poznali ve zmiňovaném Gat Out of Hell, kde se objevila na samotném konci. Persephone sestavila dvanáctičlenný tým agentů, které hráč musí povolat do služby.

12 agentů a další jako DLC

Těchto agentů bude ve finále více, jelikož jsme již nyní vyzkoušeli hraní za starého známého Johnnyho Gata ze Saint’s Row. Toho do hry získáte pouze tehdy, pokud jste si hru předobjednali, nebo si ho pořídíte posléze jako DLC.

Agents of Mayhem

Agents of Mayhem budete začínat s univerzálním triem. Fortune je hbitá a mrštná pistolnice, Hardtrack je robustní černoch s pomalu se nabíjející brokovnicí na krátkou vzdálenost se silnou údernou silou a metrosexuál Hollywood se ohání automatickou puškou. Každá postava má specifické schopnosti i speciální útoky.

Propojený svět Vytvářet propojené světy je dnes hodně moderní. Děje se to ve filmech, knihách i hrách. Jen se podívejte třeba na komiksový Marvel Cinematic Universe nebo šlamastiku kolem Harryho Pottera. Že se videohra Agents of Mayhem odehrává ve stejném světě jako Saint’s Row, je nad nebe jasné. Do tohoto stejného světa ovšem patří ještě jedna série, u níž byste to nejspíš vůbec neřekli. Jde totiž o ságu kultovních sci-fi akcí zcela odlišného pojetí, legendární Red Faction. A co že mají tyto hry společného? Padoušskou korporaci Ultor! To jste nečekali, co?

Agenti do většiny misí vyrážejí ze vzdušné základny pojmenované Archa ve třech jako tým. Přepínat mezi nimi lze jednoduše digitálními směrovými tlačítky, což se hodí nejen pro využívání jejich rozdílných schopností, ale zároveň také když je někdo z nich již jednou nohou na krchově. I když všechny postavy pobraly všechna možná klišé, stále jsou zábavné a je s nimi docela i legrace. Nelze však přehlédnout fakt, že celé pojetí hry a vtípky sexuálního a fekálního kalibru jsou určeny především puberťákům. Starší hráči se asi budou smát jenom při zastydlé pubertě nebo po pár pivech.

Ve třech i sólo

I když budete ve většině případů bojovat ve třech, zahrajete si i mise určené pro jednoho agenta. V nich nejvíce vyniknou jejich charaktery a dozvíte se zároveň více o jejich příběhovém pozadí.

Agents of Mayhem

Další postavy jsou zajímavé a někdy i originální. Oslovila nás indická lukostřelkyně a zároveň imunoložka Rama. Hustý je i geneticky vylepšený ledový agent Yeti. Po bližším pohledu bude zkušeným hráčům jasné, že jde o Olega Kirlova známého ze Saint’s Row: The Third. Líbí se nám, jak tvůrci z Volition propojili novinku se svou populární sérií Saint’s Row. Nic nuceného, přesto se fandové budou tetelit, až si zahrají se svými oblíbenci.

Akce jako taková je hladká, svižná a repetitivní. Střelba je v pořádku, speciální útoky zajímavé a nějaká ta rána zblízka občas taky hezky sedne. Jenže ať už jste v podzemních laboratořích, které vypadají jedna jako druhá, nebo v otevřeném městě, všechny souboje připomínají bitvy v aréně. Naběhne na vás početná převaha, vy ji postupně vyvraždíte a jdete zase dál. To není Quake III: Arena. To je po čase stále se opakující opruz. Náplň misí navíc není kdovíco.

Pimp my ride

Obvykle něco musíte zničit, někoho zachránit, doprovodit a přitom jet z jedné části Soulu do druhé bez zjevného důvodu. Člověk má pocit, že hra jenom uměle natahuje čas. Jízda ve vozech je bezproblémová, postupně jich získáte několik, od superkáry až po obrněný vůz. Za úspěšné plnění misí, likvidaci nepřátel a bossů, hackování čehokoliv mačkáním jednoho tlačítka získáváte zkušenosti, které se pak promění v nové schopnosti a podobně.

Agents of Mayhem

V Arše můžete za peníze zlepšovat vlastnosti všech agentů, vytvářet nové zbraně, navštívit vozový park nebo si vyzkoušet tréninkové mise, po jejichž splnění můžete získat cenná vylepšení. Jako městská akce prostě hra funguje, jak má, i když se to neobešlo bez pár ale. Zarážející je absence multiplayeru. Režimů pro více hráčů by se ve hře jako Agents of Mayhem dalo vymyslet spousty. Série Saint’s Row ho navíc také podporuje. V tomto směru je přístup vývojářů poněkud zarážející.

Sek, sek, sekaná

Agents of Mayhem je hra, která vypadá k světu svým vlastním způsobem. Komiksový nádech Saint’s Row nemůže chybět, v tom tvůrci vědí, co dělají. Tento titul vypadá jako animovaný film. Grafika je pestrobarevná, ostrá, animace postav hladká a vše vypadá slušně. Viditelnost je ovšem dobrá jen do té doby, než nasednete do auta a rozjedete se. V tu chvíli začnou vyskakovat na horizontu některé předměty.

Agents of Mayhem

Horší je, že framerate není stabilní, a to ani ve full HD rozlišení, ve kterém hra běží. Pohybuje se mezi 30 a 60 snímky a při soubojích s více protivníky je hra pořádně sekaná. A to jsme ji hráli na PlayStation 4 Pro. Radši si ani nepředstavovat, jak by hra běžela při 4K rozlišení.

Hudba v Agents of Mayhem je hodně nevýraznou elektronikou. Příběh je hodně jednoduchý, ale pro hru dostačující a nic proti němu nemáme. Kupředu ho posunují zajímavé animované sekvence. Největší problém hry je, že jde prostě o tuctovku. Vyznavače městských akcí pobaví nejvíc, ale i pro ně půjde o tuctovku. Jsou mraky mnohem lepších zástupců tohoto žánru. Toto je prostě adept na brzký přesun do výprodeje, kde podle nás také zanedlouho skončí.