Takhle se to dělá. Injustice 2 je nejlepší mlátička posledních let

Hra Injustice: Gods Among Us od studia NetherRealm, tvůrců série Mortal Kombat, byla povedená. Ne dokonalá, ale i přes určité výtky šlo o bojovku, která stála za vyzkoušení.

Tvůrci ovšem nechtěli usnout na vavřínech, a tak v případě pokračování jednoduše nazvaného Injustice 2 přinesli několik novinek, které mají zážitek ještě vylepšit. V drtivé většině případů to vyšlo.

Příběh úzce navazuje na události z minulého dílu. Pokud si je nevybavujete, tak potřebujete vědět hlavně to, že se Batman a Superman stále nemají rádi. Superman skončil ve vězení za tyranizování lidstva, ale jak už to v komiksových projektech bývá, vynoří se větší zlo a bývalým přátelům a následně protivníkům nezbývá nic jiného, než spojit síly a společně s hromadou dalších postav se postavit děsivému záporákovi jménem Brainiac.

Injustice 2 Injustice 2

Děj je klasicky komiksový, přeplácaný, s hromadou postav a přepálených situací, což by mohlo znít jako výtka, ale není. Ke komiksům to prostě patří. Navíc je nutné ocenit, že se scenáristé nebáli docela temných momentů.

Během příběhové kampaně se ujmete mnoha ze třiceti aktuálně dostupných postav. To je na jednu stranu pochopitelné, protože dění sledujete z úhlu několika hrdinů a záporáků, ale je tu jedna nepříjemnost: budete ovládat i bijce, kteří nevyhovují vašemu hernímu stylu. A není moc zábavné učit se speciální útoky a kombinace úderů u hromady postav jen proto, že s nimi strávíte 10, možná 15 minut.

VIDEO: Injustice 2 - Poison Ivy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Příběhový mód zabere nějakých 6 až 10 hodin v závislosti na zvolené obtížnosti a vaší šikovnosti. Ale to je jen zlomek toho, co Injustice 2 nabízí pro hráče, kteří nemají zájem účastnit se hry pro více lidí. Spoustu času totiž můžete strávit u módu nazvaného Multiverse.

Vítejte v Multiverse

V něm najdete mnoho různých světů, ve kterých budou vašimi protivníky různé postavy ovládané umělou inteligencí. A navíc budou souboje podléhat určitým podmínkám (začnete s částečně vyčerpaným ukazatelem zdraví atd.).

Multiverse neslouží jen k procvičení vašeho bojovkového umu, ale také jste odměňováni zkušenostmi, herními platidly a různými předměty.

Přivítejte novou krev Atrocitus – Padouch, který je nadlidsky silný a odolný a je nositelem rudého prstenu. Ten má podobné schopnosti jako ten, který nosí Green Lantern. Ovšem tento je poháněn zuřivostí. Black Canary – Partnerka Green Arrowa, členka Justice League, jedna z nejlepších bojovnic beze zbraně v universu DC se schopností produkovat ultrasonický křik. Blue Beetle – Nositel mimozemského artefaktu v podobě skaraba. Ten mu dovoluje používat brnění s množstvím různých schopností. Brainiac – Extrémně inteligentní protivník Supermana, který zmenšil hlavní město Kryptonu. Captain Cold – Nepřítel Flashe používající mrazící zbraň. Cheetah – Protivnice Wonder Woman disponující nadlidskou silou a rychlostí. Darkseid – Tyranský vládce planety Apokolips, který je nadlidsky silný, odolný, dokáže se teleportovat, ovládá telekinezi a hromadu dalších schopností. Deadshot – Jeden z nejlepších střelců v universu DC. Doctor Fate – Extrémně mocný mág. Firestorm – Superhrdina se schopností létat, ovládat nukleární pyrokinezi a přeskupovat částice. Gorilla Grodd – Vysoce inteligentní gorila s telepatickými schopnostmi. Poison Ivy – Záporačka se schopností ovládat rostliny. Robin – Syn Batmana, kterého vychovala Liga zabijáků. Scarecrow – Génius, který má k dispozici toxiny probouzející největší obavy. Supergirl – Sestřenice Supermana se stejnými schopnostmi. Swamp Thing – Částečně rostlina, částečně člověk se schopností ovládat rostliny.

Injustice 2 sází na nádech hry na hrdiny, takže se postavy vyvíjejí a můžete je vybavovat různými kusy kostýmu, které ovlivňují základní i speciální atributy. Jde o novinku, kterou tvůrci nazývají Gear System.

Původně jsem se ho obával, protože jsem si nebyl jistý, jestli to nezkomplikuje situaci v případě soubojů živých protivníků, ale NetherRealm si to ohlídalo a hru pro více lidí Gear Systemem nezkazilo.

Oba hráči totiž musejí souhlasit, že během střetu bude vybavení ovlivňovat vlastnosti postav a navíc je ho možné využít jen během nehodnocených zápasů. Vybavení má tak roli především ve hře pro jednoho hráče, a to docela výraznou. Může vám hodně usnadnit některé souboje v Multiverse.

Injustice 2

Kromě vlastností si uzpůsobujete i vzhled svých oblíbenců a variací kostýmu je dostatečné množství. I když se mi přes původní očekávání Gear System líbí, jednu výtku bych k němu měl, je na bojovku zbytečně komplexní.

Taková kritika se může zdát zvláštní, ale ve hře je zbytečně mnoho měn. Máme tu kredity, kredity guild, regenerační tokeny a takzvané zdrojové krystaly, což může být dost matoucí.

Injustice 2 Injustice 2

A potěšující zprávou rozhodně není ani to, že v Injustice 2 najdeme mikrotransakce. Naštěstí vývojáři slíbili, že se nesníží k přístupu „pay to win“ (volně přeloženo „zaplať a vyhraj“) a slovu dostáli. Pokud investujete skutečné peníze, tak spíše kvůli kosmetickým úpravám, neusnadní vám to samotný postup hrou. Nebo ne příliš výrazně.

Obejdete se tedy bez dodatečného placení, což je jen a jen dobře, protože samotná hra není úplně za hubičku. Tvůrci navíc mají v plánu přidat dalších devět postav, které samozřejmě nebudou zadarmo.

Injustice 2 Injustice 2

Tři z nich už byly odhaleny (Starfire, Red Hood a Sub-Zero z Mortal Kombat) a musím se přiznat, že si stále nemůžu zvyknout na naznačování toho, že máme v ruce „nekompletní“ produkt a budeme se muset plácnout přes kapsu, abychom měli k dispozici všechny postavy (z nichž jsou některé známy už před vydáním hry).

Těžce na cvičišti, ne tak těžce na bojišti

Aktuálně je dostupných 28 bijců (29, pokud jste hru zakoupili v předprodeji) a to je velmi slušné číslo. Navíc jsou postavy dostatečně odlišné, vlastně bych řekl, že jsou rozdíly mezi nimi nejvýraznější ze všech bojovek od NetherRealms. I v některých předchozích projektech byly patrné, ale nikdy předtím nebyly fyzické dispozice jednotlivých bojovníků tak citelné. Tentokrát poznáte, jestli vaše postava váží 50, nebo 150 kilo.

Injustice 2

Ke starým známým přibylo i pár nováčků a většina z jich je vítaným přírůstkem do party. Black Canary nebo Swamp Thing si jistě rychle najdou hromadu fanoušků.

Modely postav vypadají výrazně lépe než v předchozí hře. Co si budeme povídat, v Injustice: God Among Us některé nebyly zvládnuty zrovna na jedničku. Grafici si dali záležet, takže bijci vypadají dobře a stejně tak arény.

Mimochodem, vřele doporučuji si před hraním „na ostro“ projít tutoriálem. Injustice 2 je relativně dobře přístupná i nováčkům, ale abyste si dobře osvojili všechny možnosti propracovaného bojového systému, bude to chtít hodně cviku.

Injustice 2 sází na tři údery (slabý, středně silný, silný), ale samozřejmostí jsou takzvaná komba, hromada speciálních útoků a několik různých druhů úskoků a vzpamatování se z úderů.

Navíc tu najdete možnost zefektivnit komba s pomocí speciálního ukazatele energie a z předchozí hry se pak vracejí Super Move (velmi silný speciální útok, který je provázen animací), útok Clash (se kterým lze získat zpět určité množství zdraví) i interaktivní arény. Prostě a jednoduše, je tu spousta aspektů, které byste se měli naučit využívat ve svůj prospěch.

Herní mechanismy jsou velmi komplexní, ale chvíli potrvá, než vám vejdou do krve a vy se je naučíte dokonale ovládat.

Hra pro více hráčů nezklame, ale nepřekvapí

To se vám bude hodit i během střetů s živými hráči. Multiplayer je dostupný jak v lokální podobě, tak samozřejmě on-line a v tomto ohledu tvůrci příliš neexperimentovali. Vsadili na klasické módy jako hodnocené, nehodnocené a soukromé zápasy. Určitým zpestřením je pak možnost vytvořit nebo se přidat ke guildě a plnit týmové úkoly.

Injustice 2 je prostě splněným snem milovníků bojovek. Komplexní bojový systém, bohatý obsah i pro jednoho hráče (což u některých žánrových kolegů není zvykem), dostatečná nabídka postav, zvládnutá technická stránka, je toho hodně co chválit a není tu moc věcí ke kritizování. Společnost NetherRealm Studios se prostě vytáhla.