Věříte, že jste lepším hráčem než ostatní? Dokažte to

V turnaji Redbull Ultimátní hráč lze vyhrát 30 tisíc korun, nejprve je však třeba projít kvalifikací. Ta probíhá od 15. září do 2. října a soupeří se on-line.

Své síly lidé budou měřit v závodech Trackmania, karetním Heartstonu, střílečce Counter-Strike: Global Offensive, titulu League of Legends a letecké mobilní hře Red Bull Air Race.

Přihlásit se může kdokoliv a rady pro hraní v rámci seminářů nabídnou ambasadoři jednotlivých žánrů. Těmi jsou ostřílení hráči, kteří dané tituly hrají na vysoké úrovni.

„Vítězem by se neměl stát specialista na jednu konkrétní hru, jak je to na většině turnajů, ale univerzální hráč. V podstatě by to měl být takový Šebrle herního světa,“ říká mistr světa vTrackmanii a ambasador projektu Erik Leštach.

Finále proběhne 15. a 16. října v pražských Kbelích, kde se podle organizátorů projektu utkají ti „nejuniverzálnější hráči“.