Remedy získali vydavatele pro svůj další titul. Bude Alan Wake 2?

Finští vývojáři Remedy, stojící za tituly jako Max Payne, Quantum Break či Alan Wake, oznámili budoucí spolupráci s vydavatelem 505 Games.

Mediální tvář studia Remedy - Sam Lake aka Max Payne

Ta se bude týkat vydání titulu s kódovým názvem P7, o němž je zatím známo pouze to, že to bude 3D akční adventura odehrávající se ve světě vytvořeném firmou Remedy. Byť je to značně obecné tvrzení, z něhož můžeme tak maximálně vydedukovat, že to určitě nebudou Star Wars, okamžitě se vyrojily spekulace, že se chystá pokračování Alana Wakea. Úplně nemožné to sice není, ale raději si počkejme na nějaké oficiální informace.

Quantum Break 2 také není úplně vyloučený, ale Alan Wake 2 je přeci jen pravděpodobnější

Již v roce 2015 totiž na veřejnost uniklo třináctiminutové video, které ukazovalo hru v již v téměř hotové podobě a nakonec z toho nic nebylo. Ale ať už P7 bude cokoliv, zřejmě to bude značně odlišné od toho, co by si ortodoxní fandové původních her přáli. Všechny tituly od Remedy totiž sázely jen na silný zážitek pro jednoho hráče (tedy až na stařičké Death Rally), ale podle vyjádření z konce loňského roku se tento tým chce orientovat na tvorbu multiplayerových zážitků. Jelikož si nelze představit, že by úplně opustili svoji touhu vyprávět silné příběhy, nabízí se nejvíce nějaká forma kooperativní kampaně á la Resident Evil.

Ponechme spekulace stranou, jistotou je alespoň použití enginu Northlight, který poháněl loňský Quantum Break a vypadal skutečně skvěle. Kromě toho můžeme slíbit, že se dočkají i majitelé Playstation 4, protože Microsoft si tentokrát exkluzivitu na své platformy nepohlídá.