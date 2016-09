Horor, který změnil pravidla hry. Recenze kostkovaného Resident Evilu 4

Maraton konverzí starších her Resident Evil končí s reedicí čtvrtého dílu. Ten mnozí považují za nejlepší z celé série. Dnes už víme, že blížící se sedmička opět zboří veškeré sérií vybudované základy, ale byla to poprvé čtyřka, kdo pohřbil všechny nemrtvé ohavnosti čtyři metry pod zem a vydal se jiným směrem, který ovlivnil mnoho ostatních her. A protože jde o v herním světě tak významné dílo, konverzi na PlayStation 4 nepodrobíme rozboru, ale rovnou pitvě.

Resident Evil 4 (remaster) Resident Evil 4 (remaster)

Resident Evil 4, který původně vyšel v lednu 2005 pro GameCube, byl obrovský šok i skok kupředu. Sice tato série není jediná, která měnila v průběhu roků styl, ale vzít osvědčené herní schéma, které vydělalo Capcomu miliony a risknout něco nového, to byla těžká frajeřina. Ale vyšlo to na jedničku, o což se postaral především Shinji Mikami, otec série, který se v roce 1996 nesmazatelně zapsal do historie herních hororů právě s prvním dílem. A byl to znovu on, kdo ságu posunul čtvrtým dílem dál.

Resident Evil druhé generace

Pryč jsou statické úhly kamer i předrenderovaná pozadí, která v klasické sérii nevyužil pouze Resident Evil: Code Veronica. Čtyřka přinesla kameru „zpoza ramene“ a volný rozhled po prostředí. To se projevilo samozřejmě i v hratelnosti, která je mnohem akčnější a svižnější.

Hlavní hrdina Leon S. Kennedy (policajt z Resident Evilu 2) pálí ostošest a vrávorající nepřátele může po zásahu sejmout efektním kopem z otočky. Jenže zatímco RE 5 & 6 jsou jen akční střílečky s monstry, čtyřka si i přes změnu herního schématu a kamery dokázala udržet hororovou atmosféru a nepostrádala lekačky, ze kterých jste nadskočili z gauče.

Ada Wong v akci a další bonusy Resident Evil 4 je nabitý bonusy. A tím nemyslíme skryté poklady, vyhýbání se pastem, hru za Ashley nebo střelnice. Po prvním dohrání se vám odemkne New Game +, kde si můžete ponechat veškerou výbavu. Přístup získáte i do legendárních Mercenaries, v nichž musíte v co nejkratším čase ve vybraných lokacích zabít co nejvíce nepřátel a získat tak co nejvíce bodů. Tím nejlepším bonusem je ale příběhový přídavek Separate Ways, v němž si zahrajete za Leonovu osudovou ženu Adu Wong. Pohled na dění z jejích očí odhalí více příběhu včetně spolupráce s legendárním padouchem Albertem Weskerem.

Děsí viděné i neviděné. Strašidelné zvuky, z nepochopitelného důvodu agresivní vesničané i izolované prostředí španělského venkova. I proto jde o tak skvělou hru a takový mezník mezi tím, než se z hororu Resident Evil stala střelnice mutantů a dalších oblud. Toto je promyšlená hororová akce, na jejímž herním designu je sice stáří znát, ale hra vtáhne. Stejně tak nelze přehlédnout její propracovanost a vypilovanost, která z ní udělala jednu z nejlepších her roku 2005.

Resident Evil 4 (remaster)

Konec Umbrelly a počátek nových hrůz

Umbrella je minulostí. Pro svět už nepředstavuje hrozbu. I když šlo o nadnárodní korporát, hrůzy á la Josef Mengele skrývat věčně nedokázal. A tak obří společnost nadobro zanikla. Hrozba bioterorismu však neskončila. Záhadný španělský kult Los Iluminados unesl prezidentovu dceru. Požaduje výkupné, ale v plánu má něco mnohem horšího než jen získat peníze. Jediný muž, který může Ashley získat zpět, je Leon. Pokud jste fandové série, tohoto frajera s vyžehlenými vlasy a srdcem na správném místě máte rádi.

Resident Evil 4 (remaster) Resident Evil 4 (remaster)

Nejenže je to kamarád prezidenta, ale jde o nejschopnějšího agenta, který má navíc zkušenosti z apokalypsou stiženého Raccoon City. Příběh nepřipomíná nic podobného dřívějším dílům Resident Evilu. Ale o tom to právě bylo a stále je. Opar tajemna z neznámého byl děsivější než další nemrtví. V celé hře totiž nenarazíte na jedinou zombie. V případě této ságy jde o stejný příběhový obrat, jako by v Drákulovi nebyli žádní upíři. Nečekané a zarážející. Jenže se to více než povedlo. V Resident Evilu 4 vám půjdou po krku Los Ganados, což jsou lidé infikovaní smrtícím parazitem Las Plagas.

Pa-pa-paraziti

Ať už to jsou nevinní vesničané, kultisté, nebo hlavní padouši, parazit jim dodává neuvěřitelnou sílu. Za cenu toho, že jim upadne hlava a vystřelí z ní nechutná chapadla. Neskutečný mazec. Noví nepřátelé jsou chytřejší, mluví, po krku vám půjdou lítěji než zombie a střet s nimi je vždy adrenalinový. Jenže stejně jako T-Virus, G-Virus, C-Virus a jakýkoliv jiný abeceda-virus mutuje i jiné organismy. Utkáte se tak na jezeře s El Lago, obrovským přerostlým mlokem, masivním obrem El Gigantem a řadou dalších bossů, kteří vám zatopí.

Resident Evil 4 (remaster)

A když už jsme u té vesnice, nesmíme zapomenout na neuvěřitelně vtahující prostředí hry. Od infikované vesnice jako z Kukuřičných dětí přes strašidelný hrad až po odlehlý ostrov. Každé prostředí je jiné a po celou dobu jím hra nenudí. Nikdy. Stejně tak nepřátelé.

Las Plagas infikovali nejen lidi, ale i vlky a další organismy. Pro vyznavače série je Resident Evil 4 skvělý v tom, že je jiný, ale přesto odkazuje na klasické prvky série. Ať už jde o ukládání na psacích stojích (tentokrát zjednodušeně bez pásky), nebo uzdravování pomocí bylin a jejich kombinací.

Eskort v zájmu lidstva

Je to jiný Resident Evil, přesto má v sobě známou infikovanou DNA. Nechybí ani eskortní mise, kdy se budete starat o půvabný zadek Ashley. A zahrajete si dokonce v její kůži. Budete se skrývat, podlézat stoly a házet lucerny po protivnících. Ale je to legrace. Žádná vnucená vložka plná rozpaků, ale rozptýlení, které přijde vhod.

Resident Evil 4 je totiž zábava, která vydrží na 15 i více hodin. Můžete hledat poklady, získat co nejvyšší skóre na arkádových střelnicích nebo si všímat vedlejších úkolů, jako je třeba osvobození psa z medvědí pasti, který vám pak následně pomůže při boji s bossem. Je to parádní hra i po téměř 12 letech od původního vydání.

Dokonalá ovšem není. A zub času se na ní dost podepsal. A není to jen vina stáří, ale i konverze. To není žádný remaster, ale pouhá konverze a docela odbytá. Neduhů je tu více než dost.

Žádný remaster, ale konverze

Míření je smrdutější než rozložené mrtvoly ve vesnici. Na začátku roku 2005 to sice na GameCube byla pecka, ale konverze pro PlayStation 2 měla zaměřování horší a dnes je to bída. Budete trpět. Budete nadávat nad tím, že je přesné asi jako po vypité lahvi vodky. Navíc možnosti nastavení nedovolují žádnou nápravu. Děs. Jediná možnost, jak se s tím poprat, je zvyknout si. Jde to, ale pouze pokud jste retro pozitivní.

Resident Evil 4 (remaster)

I když se s ním smíříte, stejně bude hra zastaralá už na první pohled. Teď mluvíme o grafice. Modely hlavních postav jsou obstojné i dnes, modely nepřátel nikoliv. Chybí detaily, mají animaci z pekla, což se týká hlavně psů. Jenže počkejte, až uvidíte textury prostředí. Tohle není sranda, Resident Evil 4 vypadá na PS4 hodně zastarale.

Co si chceš koupit, cizinče? K nejvýraznějším postavám Resident Evilu 4 patří obchodníci. Maskovaní a oplzlí místní pobudové nabízejí na prodej všechno, co budete potřebovat k likvidaci Los Ganados. Půjde o obrovský zbrojní arzenál, jeho četná vylepšení, zdraví či větší inventář. Peníze získáte z padlých nepřátel, ale nejvíce financí obdržíte po prodeji pokladů a drahých kovů, které obchodníci "koupí za vysokou cenu". Ach, ty jejich hlášky - i když má PlayStation 4 konverze zastaralou grafiku, v něčem Resident Evil 4 nezestárne nikdy.

Takže tu máme špatné animace mnoha nepřátel a rozplizlé textury. Jako v případě Resident Evil Remaku a Resident Evilu 0 nebyla této hře věnována patřičná pozornost. V roce 2005 byl Resident Evil 4 grafická špička, ale toto je ostuda.

V roce 20. výročí celé série však Resident Evil 4 nesmí chybět ani na nových konzolích. Zahrát si na nich nyní lze většinu dílů z hlavní příběhové linie a i přes toporné ovládání a zastaralou grafiku je čtyřka pořád hra, která dokáže chytnout za srdce, pobavit a potěšit hráče příjemnou nostalgií. Vzkříšení klasiky vítáme s otevřenou náručí, i když se tak úplně nepovedlo. Jde o příjemnější návrat než v případě pátého a šestého dílu. Teď už se můžeme naplno zaměřit na odlehlé zlo, které se na nás teprve chystá.