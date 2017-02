Konec špatné zábavy! Resident Evil: Poslední kapitola z pohledu hráče

Příběh se opět motá kolem geneticky vylepšené Alice (Milla Jovovichová), která jako jedna z mála dokázala vstřebat T-Virus. Tentokrát se opět hraje více na postapokalyptickou notu prvně nastíněnou v třetím díle. Děj začíná ve Washingtonu, kde skončil předchozí pátý díl, ale o přímé pokračování nejde.



Zlořád Albert Wesker mezitím všechny zradil a vzal roha. No ne, kdo by to čekal u hlavního padoucha z videoher? Řada postav z dílů minulých, konkrétně třeba Chris Redfield, Leon S. Kennedy nebo Ada Wong, zmizela neznámo kam a film se ani nesnaží vysvětlit, co se s nimi stalo.

Devastace mozkových buněk už od roku 2002 Filmová sága na motivy hororu Resident Evil započala devastovat mozkové buňky diváků již v roce 2002. Nebudeme ale zlí hned na začátku, první díl rozvíjející vlastní divadélko na reáliích známých her byl docela dobrý. Pak to s celou sérií šlo jako na horské dráze nahoru a dolů. Kvalita byla proměnlivá, ale vždycky šlo o různě špatné filmy. Špatné, ale zábavné filmy, abychom si rozuměli. Režisér Paul W.S. Anderson, který napsal scénář ke všem dílům, a kromě druhého a třetího dílu všechny také natočil, ostatně není ten typ s deseti oscarovými nominacemi na kontě. I zde se dočkáte klasických nájezdů kamer, 3D schémat a plánů, z nichž na vás vyskočí 3D prostřihy na hrané dění atd. Poslední, šestý Resident Evil je jeho typickým dílem. Alespoň si už dal pokoj s efekty bullet-time, které byly moderní naposledy v době, kdy měly sestry Wachowské ještě pindíky. Resident Evil (2002)

Vrací se však sexy Ali Larterová jako Claire Redfieldová, kterou známe už z trojky a čtyrky, ale posledně si dala pauzu. Nyní je sice opět sexy a fandové jistě ocení, že má na sobě kostýmek z Resident Evil Revelations 2, ale to je tak vše. Její herecký výkon je úplně jalový a bezvýznamný. Kdyby ve filmu nebyla, nic by se nestalo. Larterová je však hollywoodskou extratřídou oproti zbytku vedlejších postav.



Resident Evil: Poslední kapitola

Neohrožená Alice se každopádně snaží přežít v ruinách lidstva, když je napadena létajícím mutantem ze hry Resident Evil 5, kterému se nadává Kipepeo. Po jeho likvidaci je kontaktována někým, kým by to rozhodně nečekala. Samotnou rudou královnou. Ano, tou otravnou umělou inteligencí ze základny Umbrelly, která ji chtěla již několikrát zabít. Jenže tentokrát tahle digitální potvora s tváří nevinného dítěte nabízí Alici východisko z apokalypsy.

Kde jsou monstra? Zatímco v předchozích dílech jsme se dočkali Lickera, Nemesis, Tyranta, Executionera, tak zde máme zombie, tu létající ptákovinu Kipepeo, psy Cerbery infikované plagou, uleženější Ganada a to je tak nějak všechno. Resident Evil: Poslední kapitola naprosto rezignuje na známá monstra a raději přináší akci a příběh. Nám ale potvory z videoher chyběly.

V Úlu nacházejícím se pod zdevastovaným Raccoon City se prý nalézá antivirus, který zlikviduje cokoliv, co přišlo do kontaktu s T-Virem. Ten sice Alici proudí v žilách, ale co by neudělala pro dobro lidstva, že?

Příběh Poslední kapitoly není bůhvíco, ale jako fandové celé franšízy musíme ocenit, že si filmová odnož udržela svou dějovou linku, kterou zde uzavírá a přináší vlastní pointu. To se cení. Není to sice kdovíjaký dějový zvrat, ale vše do sebe zapadá, jak má, a rozhřešení na konci nemůže urazit nikoho. Průběh samotného filmu je však něco jiného.



Počátek je až příliš okatou variací na zombie verzi Šíleného Maxe. Futuristická vozidla, závodnická akce atd. Anderson kopíruje, co může. Nejhorší je však prostředek filmu, který se celý odehrává ve tmě a divák marně mžourá a tápe, co se na plátně děje. Vidět není zhola nic. Když postavy vyjdou konečně na světlo, stačí je přepočítat, o kolik jich je méně. Stejně si je nebudete pamatovat ani podle jmen.

To si nezasloužil (Pozor, spoiler) Albert Wesker je snad nejznámější postavou z Resident Evil. A to i když jde o záporáka. To, co z něj udělali v posledním celovečerním filmu, je ale ostuda. Zatímco ve trojce se jenom mihl, ve čtyřce byl neřádem číslo 1, v pětce si hrál na zachránce a v šestce jde o vedlejšího nekňubu, kterého i přes jeho schopnosti zabijí padající dveře. To je vážně konec hodný nejznámějšího padoucha celé ságy. Albert Wesker Albert Wesker

Když je pak akce vidět, má tak zběsilý střih, že stejně nevíte, co se děje. Alespoň že scéna s ikonickými lasery, která v prvním provedení z původního filmu byla něco jako zjevení a probojovala se i do videoher, je relativně přehledná.

Hlavním protivníkem není v posledním díle překvapivě Albert Wesker, ale Dr. Alexander Isaacs známý z druhého a třetího dílu. Je celkem ok, ale Wesker je Wesker, že jo. Celkově je Resident Evil: Poslední kapitola vážně špatný film, ale jde o snímek, který pobaví. A když je dokonce vidět, co se děje na plátně, tak ani nestíhá nudit, čehož si ceníme. Takže pokud jste viděli všechny předcházející díly, na tenhle se podívejte taky.

Hodnocení filmu: 50 %

Věrnost předloze: 30 %