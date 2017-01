O letošní Resident Evil je zájem. Vydavatelství Capcom do obchodů dodalo již 2,5 milionu kopií. To sice neodráží počet prodaných kusů, dodej do obchodů však závisí na předchozí poptávce. O popularitě to tak cosi svědčí.

Resident Evil 7 navíc od novinářů získává pozitivní hodnocení (recenze Bonuswebu) a vše nasvědčuje tomu, že se hra bude prodávat dobře.

Celkové prodeje série se podle vydavatelství vyšplhaly na 75 milionů kusů.