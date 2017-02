Nečekáme, že piráty někdy porazíme, přiznávají tvůrci ochrany Denuvo

Denuvo existuje od roku 2014 a některé hry díky němu zůstávají neprolomené třeba i po roce. Objevily se však také případy, kdy ochrana padla obratem. Například u letošního Resident Evilu ji piráti odstranili během pěti dnů. Ve firmě vyvíjející protipirátskou ochranu pracuje čtyřicet lidí a její řešení za posledního dva a půl roku využilo přes padesát her.

Thomas Goebl, ředitel marketingu v Denuvu

Kde se vzal prvotní nápad vytvořit protipirátskou ochranu jako je Denuvo?

Náš tým řadu let pracoval na protipirátské ochraně pod společností Sony DADC. Sony jsme ale vyplatili a založili novou společnost. Technologie začaly vznikat ještě pod Sony, poprvé je však využila hra FIFA 15. A to už jako protipirátské opatření Denuvo. Efektivita našeho řešení vychází z návrhu, díky kterému Denuvo slouží jako bezpečností vrstva nad protipirátskou ochranou dané platformy (nap. Steam nebo Origin, pozn. red.).

Můžeme se dočkat dne, kdy v boji s nelegálními kopiemi zvítězíte? Nebo to bude neustálá hra na kočku a myš?

Ačkoliv se objevují zprávy o tom, že bychom v budoucnu pirátství mohli zcela eliminovat, na situaci se díváme realističtěji. Netvrdíme, že Denuvo nelze prolomit. Taková ochrana neexistuje. Naším cílem je, abychom každý titul bránili v důležitém úvodním období, kdy dojde k většině prodejů.

S prolamováním ochrany Just Cause 3 hackeři bojovali a FIFA 16 zůstala zabezpečená půl roku. Vrátíte se do situace, kdy vaše řešení udrží hry zabezpečené po měsíce?

To byla výhra. Naši zákazníky očekávají jen ochranu toho úvodního období. Cokoliv kromě toho je bonus.

Jak dlouho se Denuvo nacházelo ve fázi výzkumu a vývoje? Zdá se, že bylo úspěšné prakticky od začátku.

Do návrhu našeho řešení jsme vložili přes tři sta člověkolet zkušeností. A během návrhu jsme měli na paměti tři hlavní body. Zaprvé bezpečnost - stávající protipirátské ochrany jsou již prolomené a není důvod pro přidávání dalších. To by jen komplikovalo život platícím zákazníkům. Zadruhé komfort pro platící zákazníky. Ti přítomnost Denuva nepociťují. Nezažívají tedy žádné komplikace jako je pokles snímků za vteřinu a další. A zatřetí - komfort pro vývojáře. Aplikovat ochranu je pro vývojáře velmi jednoduché. Hovoříme o dvou, třech dnech práce.

Hra INSIDE ochranu Denuvo po půl roce odstranila.

Zmiňujete, že cílem nebylo snižovat počet snímků za vteřinu. Podařilo se vám to? Někteří lidé spekulují o tom, že hry s Denuvem běží hůře. Ale důkazy nejsou.



Ano, skutečně se nám to podařilo. Jinak by se vývojářská studia naše řešení zdráhala používat. Chtějí totiž vydávat hry s co nejlepší optimalizací.

Představte si na moment, že jste herní vývojář. Jaké alternativy k protipirátskému opatření vidíte?

Existuje celá řada způsobů, jak hru pro zákazníky učinit atraktivnější. To necháváme na herních návrhářích, komunitních manažerech, šéfech marketingu a producentech. Naše protipirátská ochrana může být článkem v celé skládačce.

A proč se podle vás některé hry stanou tak úspěšné i bez zabezpečení? Napadají mne Zaklínač 3 a Shadow Warrior 2.

Dobré hry se dobře prodávají. Otázkou je, o kolik více kusů by se prodalo s protipirátskou ochranou. Kromě toho je třeba detailně porovnávat prodeje na PC a konzolích.

Myslíte si tedy, že by Zaklínač 3 s ochranou prodal více kopií?

Ano, pevně věřím tomu, že každá hra s protipirátským zabezpečením půjde na odbyt lépe. Nemusí totiž soupeřit s ilegální verzí zdarma.

A je možné ochránit hry na přístrojích, které majitel nikdy nepřipojí k internetu?

Jistě.

Hru Just Cause 3 Denuvo zabezpečilo tak, že piráti hlásili možný konec ilegálních kopií.

Zkusím to ještě jinak. Je jednoduší prolomit Denuvo u počítače, který je neustále offline?



Neexistuje na to jednoduchá odpověď. Ale v případě našeho řešení kontrola při prvním spuštění hry nebo změně hardwaru či operačního systému zvyšuje celkovou zabezpečenost.

Tušíte, proč tvůrci některých her začali odstraňovat Denuvo pár měsíců po vydání? Napadá mne INSIDE a spekulovalo se o tom, že id Software ochranu vyňalo i z loňského DOOMu.

Každý vydavatel má právo Denuvo odstranit ve chvíli, kdy ochránilo úvodní prodeje. A nebo kvůli jiným důvodům, jakými může být například prodej hry na platformách bez protipirátské ochrany.

Všiml jsem si, že nabízíte ochranu například i pro knihy a filmy. Je to bitva, kterou lze vyhrát? Z laického pohledu to působí tak, že je mnohem jednoduší ochránit software, který neustále běží a jeho obsah se průběžně mění. Ale digitální knihy se zdají být o poznání primitivnější.

Naším cílem je v těchto oblastech zabránit příliš jednoduchému kopírování a chceme umožnit podobné použití jako u tradičních knih. Například půjčování kopie kamarádovi. Primárně se tedy nesoustředíme na protipirátskou ochranu, ale na uživatelské pohodlí.