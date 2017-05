Stahujte zdarma skvělou akční strategii Sang-Froid: Tales of Werewolves

Sang-Froid: Tales of Werewolves je povedená kombinace strategie a akce, v níž záleží více na dobrém plánování, než na schopnosti dobře mířit. O co jde? Přeneseme se do devatenáctého století, v němž se dva bratři pokouší ochránit svoji sestru před samotným ďáblem. A to tak, že ochrání vesnici před nájezdy vlkodlaků a další havěti.

Přes den běží plánovací část. To znamená, že mapujete, kudy nepřátelé zaútočí, vylepšujete zbraně, své schopnosti a líčíte pasti. V noci se hra přepne do akční části, kdy se jako jeden z bratrů pustíte do obrany důležitých budov vesnice.

Nepřátelé jsou ovšem silnější, takže v tomto okamžiku se ukáže, zda jste nepodcenili plánovací část. Hra pracuje se strachem, například vlkodlaci se bojí ohně, což můžete využít ve svůj prospěch.

Důležitý je také příběh, o který se postaral kanadský spisovatel Bryan Perro. Hráči si také pochvalují, že k cíli se lze propracovat více způsoby. Záleží na tom, do čeho investujete peníze a zkušenosti.