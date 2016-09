Se simulátorem kamionů našli díru na trhu. Dnes má firma přes 60 lidí

Pavel Šebor Narodil se v roce 1971, studoval programování na MFF UK, před dokončením studia však dal přednost startu kariéry v herním průmyslu. Jako otec tří dětí nemá moc čas na koníčky, rodina je na prvním místě. Mezi jeho oblíbené žánry patří strategické hry. Sezení u počítače kompenzuje sportem. Pavel Šebor

Se simulátorem kamionů jste našli díru na trhu. Jak vás napadlo dělat tento typ her?

Byla to naprostá náhoda. Před více než deseti lety jsme byli maličká firma, kterou vydavatelé ze Spojených států najímali jako kontraktora. V té době jsme přijímali v podstatě jakýkoliv projekt. Například jsme na zakázku vytvořili několik „loveckých“ her, řemeslně sice kvalitních, ale přiznejme si, že v menšinovém žánru, který nám mezi širší herní komunitou nepřinesl moc plusových bodů. Pro přežití a rozvoj firmy ale byly v té době i takovéto typy projektů důležité.

Jeden z menších náhodných projektů, se kterým nás oslovil vydavatel, byl koncept hry o řízení kamionu. Dostali jsme jen odstavec textu se stručným zadáním, maličký budget a to bylo všechno. V tomto projektu jsme poprvé spojili prvky budování spediční firmy a vlastní simulace řízení.

O devět měsíců později jsme v SCS ukončili vývoj první hry Hard Truck: 18 Wheels of Steel. Budgetový titul byl dostatečně úspěšný, aby mohlo vzniknout jeho pokračování, které si opět zasloužilo navazující projekt. Tak to běželo dál následujících osm, nebo devět let.

Euro Truck Simulator 2

Vydavatel, se kterým jsme tehdy spolupracovali, byl dostatečně spokojený, aby vždy zaplatil vznik dalšího pokračování. Ale nikdy nechtěl do vývoje dát víc prostředků, které by umožnily vznik přelomového titulu. Pár let ale trvalo, než nám došlo, že pokud chceme vybočit z řady nízkorozpočtových projektů, musíme se osamostatnit, a omezit tak naši závislost na rozmarech vydavatelů low-budget her. Nakonec se ale dá říct, že jsme měli štěstí, že jsme museli v prvních letech existence studia pracovat v tvrdých podmínkách, s minimem peněz a v nejistotě. Naučili jsme se přežít a byli jsme lépe připravení na budoucnost.

S přechodem na vlastní projekty se SCS začalo dařit lépe. Rok od roku se zlepšovala úroveň her a vytvářela se silná komunita fanoušků. Zaměření na truckové simulátory, které nejprve vypadalo jako krátké odbočení, se nakonec stalo specialitou SCS.

Nejprve jsme si ani neuvědomili, na jak životaschopný žánr jsme narazili. Říkali jsme si: „Pojďme udělat skvělou AAA střílečku!“, stejně jako mnoho dalších vývojářů, které v té době inspirovaly hry pionýrů first-person 3D her, kterými byli třeba John Carmack nebo Tim Sweeney. Pořád jsme přemýšleli, jakou ambiciózní hru uděláme dál, ale ještě dřív, než jsme to vymysleli, nám došlo, že to, co děláme, je právě to naše pevné místo. Tohle je něco, co umíme a za co nás mají naši hráči rádi.

American Truck Simulator

Oslovujete spíše tradiční hráče, nebo ty, kteří se hraní moc nevěnují a jízdu v kamionu berou jako relax?

Většina dnešních her vyžaduje od hráčů naprosté soustředění a často až extrémní nasazení, zábavu přinášejí zejména v podobě frenetické akce. My se v našich nejnovějších hrách, kterými jsou Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator snažíme nabídnout něco trochu jiného. Při hraní našich her lidé relaxují, odpočívají, dostanou se na vlnu pohody, na které se vezou a která je neodtrhává od reality kolem nich. Můžou se bavit s přáteli, díky integrovanému webovému rádiu můžou poslouchat svoje oblíbené skladby a zároveň si užívat detailně propracované prostředí, kterým je naše hry provázejí. A samozřejmě je to jedinečná příležitost vychutnat si při řízení svůj oblíbený drink a občas tak porušit pravidlo o tom, že alkohol za volant nepatří.

Děláte více simulátor, nebo arkádu?

Snažíme se balancovat na tenké hranici mezi hardcore simulací a arkádou. V mnoha aspektech nabízíme nekompromisní a co nejrealističtější zážitek, který vyvažujeme určitou mírou herního odstupu a díky kterému je možné poskytnout zábavu co nejširší hráčské komunitě. Naše hry tak hrají bez nadsázky lidé všech věkových kategorií. Tomu vycházíme vstříc i pečlivým výběrem obsahu a provedení, díky kterému máme nízké věkové doporučení, a proto jsou naše hry vhodné i pro děti.

Jak přesné jsou modely vozů ve vašich hrách?

Jsou velmi přesné. Vnější vzhled všech „našich“ trucků odpovídá skutečným licencovaným modelům do nejmenších detailů. Tady narážíme na nutné zlo, kdy model musí být sice dokonalý, ale zároveň nesmí být extrémně náročný na zobrazení, aby se hra mohla plynule pohybovat i na slabších počítačových sestavách. Naši grafici a designéři jsou na slovo vzatí odborníci a podobné, skoro až alchymistické vyvažování je pro ně každodenní nutností.

Kromě exteriérů máme zpracované i autentické a funkční interiéry. Zrovna teď například dokončujeme implementaci vylepšení, díky kterému bude možné si v kabině nastavit ve dvou osách volant stejně jako ve skutečnosti. Rozličné nastavování sedadla řidiče už je v našich hrách dávno samozřejmostí.

American Truck Simulator

Kromě designu modelů jednotlivých vozidel ke každému z nich patří sada zhruba 80 autentických zvuků, které sami nahráváme přímo ve skutečných autech. Nesmíme zapomenout ani na simulace komplikovaných fyzikálních modelů jednotlivých trucků, které zahrnují výkon jejich motoru, chování automatických a manuálních převodovek a desítky dalších aspektů.

Jak vidíte, tak hezká karoserie s unikátním paintjobem je opravdu jen špička ledovce.

Jak těžké je získat licence?

Nejprve vysvětlení pro čtenáře: každé vozidlo a jeho součásti jsou chráněné mnoha průmyslovými patenty a značky a loga výrobců jsou samozřejmě přísně střežené obchodní značky. My jsme se rozhodli jít cestou fair play, kdy v našich hrách nebudete řídit falešné značky vozidel, které kopírují existující designy a tváří se, že je vše v pořádku. Proto abychom nějaké vozidlo mohli do naší hry použít, musíme nejprve získat licenci od jeho výrobce. Jednání o licencích je nesmírně komplikovaný a časově náročný proces. Opravdu se nejedná o prosté odeslání e-mailu s prosbou zakončené nadšeným „ano“ v odpovědi, která přijde po pár hodinách.

Simulátory kamionů od SCS

U firem, které produkují osobní vozy, už došlo k určitému posunu v uvažování lidí s rozhodovací pravomocí. Pochopili, že mít svojí značku například ve Forze je obrovská reklama a body proti konkurenci, která jí tam nemá. U výrobců trucků je tenhle posun trochu pomalejší, ale postupně získáváme jejich důvěru a mravenčí každodenní pílí se je snažíme přesvědčit, že se jedná o vzájemně výhodné projekty. Totéž platí i pro výrobce návěsů, pneumatik atd.

Koho v současné době vnímáte jako vaši konkurenci?

Na první pohled by se mohlo zdát, že to jsou hry v příbuzných simulačních žánrech, ve kterých jsou dopravní prostředky: Farming Simulator, Train Simulator nebo třeba letecké simulátory. Ale v reálu se ukazuje, že pokud si někdo oblíbí jeden simulátor, tak má potom obvykle chuť vyzkoušet další, a tak se spíš zdá, že větší nabídka simulátorů pomáhá objevit tuto kategorii pro nové zákazníky.

V současné době je na trhu pár menších simulátorů, které obsahují i řízení kamionů nebo autobusů, a pár z nich jsou docela podařené kousky, ale žádný nenabízí takovou šíři záběru, rozsah světa a propracovaný herní model jako vlajkové lodi z naší produkce.

Proč žádná z vašich her prozatím nevyšla na konzole?

My bychom samozřejmě rádi zpřístupnili naše hry i hráčům na konzolích. Realita je ale taková, že kvůli neustálému vývoji našich projektů pro PC, Mac a Linux se nám zatím nepodařilo vyčlenit dostatek kapacit nutných pro tvorbu jejich konzolových verzí. Vnímáme to jako v dluh vůči naší herní komunitě, který chceme napravit co nejdřív.

Vydali jste Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Kupují si v zámoří evropskou verzi a Evropané americkou verzi? Nebo na tom vůbec nezáleží?

Evropští hráči skutečně dávají přednost evropským truckům před těmi americkými. Potažmo pak hraní v evropských kulisách. Nicméně je mezi nimi mnoho těch, kteří vlastní obě hry a jezdí na starém i novém kontinentu. Naopak naši zákazníci z USA jsou v tomto směru větší patrioti a většina z nich jinde než „doma“ nejezdí. Hráči ze zemí mimo Evropu a USA pak tvoří pestrou směs, každému vyhovuje něco jiného a nelze spolehlivě říci, že by se klonili na jednu nebo druhou stranu. Tady je spíš znát určitá výhoda Euro Truck Simulatoru 2, který díky tomu, že je na trhu déle, nabízí v současné době větší množství obsahu, který jsme pro něj vytvořili.

Simulátory kamionů od SCS

Která z vašich her je zatím nejúspěšnější? Pokud jde o prodeje, prozradíte, o jakých číslech se bavíme?

Euro Truck Simulator 2 je náš starší a díky tomu i v absolutních číslech úspěšnější projekt, než je v tuto chvíli American Truck Simulator, který vyšel letos v únoru. U Euro Truck Simulatoru 2 prozrazuje služba SteamSpy, že máme ke třem milionům aktivovaných kopií jenom na Steamu. Na to samozřejmě navazují obsahová rozšíření (mapy, vozidla apod.) a impozantní množství kosmetických vylepšení, která nabízíme.

Vaše studio má přes šedesát lidí. Děláte vždy jen na jednom projektu?

V současné době se na našich projektech skutečně podílí přes 60 lidí, část z nich jsou kmenoví zaměstnanci a část externí spolupracovníci. V žádném okamžiku ale nepracují všichni zároveň pouze na jednom projektu. Firma funguje jako hodinový strojek, každý se na něco specializuje, v něčem je výjimečný, ale stále závislý na zbytku týmu. V současné době souběžně pracujeme na ETS2 i ATS a na jejich obsahu. Vylepšení jsou někdy shodná pro oba projekty, jindy unikátní, například velká mapová rozšíření nebo nové kamiony. Někdy se jedná o dlouhodobé projekty, jindy menší DLC.

Na čem v současné době pracujete?

Vzhledem k tomu, že naše hry neustále vylepšujeme, se nám daří dosáhnout toho, že obsahově ani technicky předčasně nestárnou. Pracujeme například na updatech starších modelů trucků, vylepšujeme stávající mapy, funkcionality vlastních her a mnoho dalšího. Drtivá většina těchto vylepšení je pak vydávána zdarma jako updaty. Tím hodnota hry, kterou vlastníte, neustále stoupá, aniž byste do ní museli investovat další peníze. Samozřejmě zároveň pracujeme na velkém množství novinek. Těmi jsou nové mapy – pro Euro Truck Simulator 2 například právě vzniká rozšíření Francie – ale také nové trucky, funkční i kosmetická vylepšení, která hráčům dávají netušené možnosti tuningu vozidel a mnoho dalšího.

Simulátory kamionů od SCS

Obrovskou výzvu pro nás v současné době představuje změna měřítka herního světa American Truck Simulatoru z 1:35 na 1:20. Důvodů, proč jsme původně zvolili větší kompresi, byla celá řada, především ale to, že držet se měřítka, které používá ETS2 pro celý kontinent Severní Ameriky se nám zdálo až příliš ambiciozní. Neměli jsme jistotu, že by tak rozsáhlý projekt firma ze svých zdrojů mohla reálně utáhnout.

Nicméně po úspěšném uvedení ATS na trh jsme vyhodnotili, že to nebylo nejšťastnější rozhodnutí, a rozhodli jsme se přepracovat veškeré území již vydaných amerických států. Tyto úpravy dostanou všichni majitelé ATS zdarma v rámci budoucího herního updatu. Bylo to obrovské rozhodnutí a doufáme, že hráči naši snahu nabídnout jim co nejlepší herní zážitek, ocení a prodloužení všech cest na území USA na 1,75násobek si opravdu užijí.