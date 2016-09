Sega si utahuje z Nintenda. Naráží na fandovské předělávky

„Je čas nárokovat si práva... Děláme si srandu. Fanoušci Sonica by skvělé věci měli vytvářet i nadále,“ napsalo Nintendo v diskusi k videu populárního YouTube kanálu GameGrumps. Ten totiž zveřejnil záběry z hraní komunitního projektu Green Hill Paradise.

Přístup Segy je tak v ostrém kontrastu se způsobem, jakým k podobným situacím přistupuje Nintendo.

To si v posledních týdnech vynutilo odstranění fandovské předělávky Metroidu2, projektu No Mario’s Sky, vymazání archivních čísel magazínu Nintendo Power a zákaz fandovských her na serveru Game Jolt.

Je proto zajímavé sledovat, jak odlišné firmy přistupují ke komunitní tvorbě. Zástupce lze objevit v celé šíři spektra, od nadstandardně benevolentních až po ty s nulovou tolerancí k neoficiálním projektům. Nintendo patří mezi přední bojovníky za nulovou toleranci, liberální je naopak společnost Valve.

Ta fanouškům umožnila prodej roky vyvíjené předělávky Half-Lifu zvané Black Mesa (recenze), ale i vydání bídné hry Gabe Newell Simulator (video z hraní). Simulator přitom využívá jméno ředitele společnosti a na svět her od Valve odkazuje obsahem.