Charisma, či výdrž? Fallout rozhodoval o sexuálních dovednostech vzorcem

Návrháři Chris Avellone a Tom French se kvůli tomu dohadovali o významu jednotlivých atributů. Titul totiž v pracovních verzích před vznikem úkolu bral v potaz pouze výdrž postavy. Ale jakmile bylo třeba rozhodnout o tom, jestli hráč může být pornohvězdou, bylo třeba lepší řešení.

French problematiku ilustroval na osobní zkušenosti. Říkal, že chodil se slečnou, které se líbil jiný, mnohem lépe vypadající muž. A přesto byla s Frenchem.

„Nepodceňujme charisma,“ říkal proto. Nakonec vznikl vzorec, který největší váhu přikládá právě šarmu, druhá nejdůležitější je výdrž, na třetím místě je obratnost a až na posledním síla. Vzorec bral v potaz ještě speciální vlastnosti jako sex-appeal.

Statistiky ve Falloutu 2 Vzorec rozhodující o vašich sexuálních dovednostech

A pokud vám vyšlo číslo devět a vyšší, hra vás prohlásila za gigola. To však Avellone zpětně označuje za chybu. Věří totiž, že tituly s otevřeným světem by vše měly nechávat na interpretaci hráčů. A v tomto případě Fallout postavě mohl přisoudit vlastnosti, které v ní hráč neviděl.

French pro změnu tvrdí, že by dnes vytvořil odlišný vzorec. Bral by prý v potaz i charisma té druhé postavy. Vaše dovednosti by tak byly relativní ve vztahu ke konkrétnímu partnerovi. Sexuální atraktivita totiž ve Falloutu 2 hrála roli i v řadě dalších situací.

