Chudák Tolkien. Hra podle Pána prstenů láká rapovým videem

Že si vývojáři z Monolith s licencí na Pána prstenů příliš hlavu nelámou a ke známému univerzu přistupují po svém, jsme už zjistili ve hře Shadow of Mordor.

Odula ve hře Shadow of War

Ale co naplat, hra to byla kvalitní. Namísto rozvíjení Tolkienova světa se sice soustředila jen na mordování skřetů ve velkém, ale to jsme jí rádi odpustili.

V chystaném druhém díle autoři neváhají zajít ještě dál. Sotva jsme vydýchali, že z pavoučího monstra Oduly udělali sexy krásku (psali jsme tady), přichází s novým trailerem, který je podbarven hiphopovou skladbou. Samozřejmě track od skupiny Goodbye Tomorrow není úplně špatný, jeho spojení s Tolkineovým světem je však, řekněme, nečekané.

Po nedávném oznámení mikrotransakcí (psali jsme tady) navíc působí refrén „I need 100 000 dollars in my hand right now“ jako špatný vtip. Jak to nakonec se hrou dopadne, se dozvíme 10. října, kdy vychází na PC, PS4 a X1.