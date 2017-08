VIDEO: Vymodlená Shenmue 3 určitě grafikou neoslní

Udělat dobrý trailer je kumšt. Pokud se vše povede, může správně vytvořené poutací video nalákat i zákazníky, kteří by o prezentovanou hru normálně ani pohledem nezavadili.Tak jako se to například nedávno povedlo simulátoru rybaření Fishing Planet.

Autoři by měli zapracovat na mimice obličejů.

A naopak, špatně udělaný trailer dokáže odpudit i lidi, kteří se na samotnou hru velice těší. Shenmue 3 patří bohužel do té druhé kategorie.

Správný hráč se samozřejmě soustředí jen na hratelnost a grafické pozlátko by ho nemělo vůbec zajímat. Existuje však jistá hranice, za kterou už by se neměl nikdo dostat, a tvůrci Shenmue po ní hodně nebezpečně balancují. Strnulé obličeje bez výrazu a křečovité animace nejsou zrovna tou nejlepší reklamou na hru postavenou na rozhovorech a akčních soubojích. To není grafika minulé generace, ale spíše té předminulé.

Jenže naštěstí Shenmue není obyčejná hra a existuje velká šance, že jí to nakonec projde. Tím největším trumfem totiž má být veliký otevřený svět, který se chová realisticky a zcela nezávisle na hráčově počínání. Tím se sice dnes chlubí každá druhá hra, jenže zkušený Yu Suzuki už v předešlých dílech dokázal, že svou velikášskou vizi umí naplnit.

Hra má vyjít v příštím roce na PC a PS4, jak už to však u kickstarterových projektů bývá, může nabrat ještě pořádné zpoždění.