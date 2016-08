Dvě free to play hry od vydavatelství Ubisoft letos vypnou servery. Jsou jimi tituly Ghost Recon Phantoms a The Mighty Quest for Epic Loot. Ani jeden prý nedosáhl kýžené popularity, a Ubisoft se proto rozhodl soustředit na jiné projekty.

The Mighty Quest for Epic Loot bude dostupný do 25. října a Ghost Recon Phantoms provoz ukončí 1. prosince.