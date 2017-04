RECENZE: Sniper: Ghost Warrior 3 se příliš veze na vlně zájmu

Ačkoliv hra postrádá originalitu a není tak sebevědomá jako skutečně „áčkové“ tituly, je to dost slušná taktická akce, u které můžete strávit mnoho hodin.

Tak trochu ustrašená série

Ono sebevědomí, které hra postrádá, se projevuje jen navenek, mezi ostatními velkými tituly. Uvnitř vlastní série nedostatkem sebevědomí rozhodně netrpí. Ghost Warrior 3 měl být a skutečně je odlišný. V mnoha případech jde o nejpokrokovější díl z celé trilogie.

Sniper: Ghost Warrior 3 Sniper: Ghost Warrior 3

Už od jeho počátků v roce 2010 byl Sniper vždy moderní akcí a v jistém slova smyslu se dá říct, že byl vždy i „módní“. Jestli je to k dobru věci, si povíme dál, ovšem logika je neúprosná: taktické akce z pohledu první osoby s otevřeným světem a nelineárním postupem dneska letí a náš odstřelovač nemůže stát stranou zájmu.

Jistě, takové chování nám nemusí být po chuti, protože v poslední instanci jde jen o to, aby se hra co nejlépe prodávala. Ovšem nic z toho neznamená, že by mělo jít o hru z principu špatnou. Takže slovo „módní“ neberte pejorativně. Zvlášť když autoři odvedli tolik práce, aby sérii posunuli diametrálně odlišným směrem, než kam předtím směřovala.

Hledá se samozvaný hrdina

Ghost Warrior 3 už není akce tak příběhově svázaná a neodehrává se na malých mapách jako dřív. Silné jádro CryEgine k tomu ostatně bylo od samého počátku přizpůsobeno. Není tak náhodou, že hra nejvíce připomíná poslední díly Far Cry, které šlapou na stejném enginu.

Sniper: Ghost Warrior 3

Děj se rozvíjí na mapě severní Gruzie o celkové rozloze 27 kilometrů čtverečních. Zemi s neoddiskutovatelnou krásou rozvrátila válka, která se zvrhla ve válku občanskou. Autorům se podařilo vykreslit konflikt, který vám bude až nepříjemně připomínat dění na současném Blízkém východě. Pozadí zdejší války je opravdu autentické.

Různé frakce jsou podporovány různými státy, spojenci a kolem vládne chaos. Do toho se odvíjí příběh dvou bratrů mariňáků, přičemž role jednoho z nich se ve hře ujmete. Coby vysloužilý veterán se vracíte na místo před lety zpackané akce ve snaze zachránit svého bratra ze zajetí. A jen tak mimochodem ukončit celou válku.

Jenže jak je celé dějové pozadí zajímavé a uvěřitelné, tak je celé popředí k smíchu. Protagonista „Jon“ North trousí jedno moudro za druhým, pořád poplakává o spravedlnosti a o tom, jak je válka strašlivá. Jeho nadřízení, kteří jsou v neustálém spojení, zase vytvářejí dojem, že jsou nejnadšenějšími patrioty a většina dialogů ve hře spěje do absurdního patosu.

Sniper: Ghost Warrior 3 Sniper: Ghost Warrior 3

Na to, že vývojáři jsou Poláci, je Sniper ještě více heroicko-idealistický než takto „proslavená“ série Call of Duty. A to už je panečku co říct. Na realismu nepřidávají ani zadání misí typu: „Znič toho co nejvíc.“

To jsem už někde viděl

Celkově jsou ovšem mise a jejich průběh jednou z největších deviz hry. Projíždět se bezcílně autem po mapě je fajn, ale skutečné jádro se skrývá právě v nich. Jsou variabilní, příjemně odsýpají a za každý hlavní úkol se vám vyrojí deset nepovinných. Cest, jak splnit úkol, je vždy více. Stejně tak cest k cíli. Váš taktický mozek nebude zahálet.

Můžete skákat po balkonech, střechách a postava se vždy chytí za nějaký výstupek. Parkourový systém funguje opravdu dobře. K průzkumu lze používat tolik propíraný dron, který vám z ptačí perspektivy zobrazí na mapě všechna nebezpečí a otravovat s ním nepřátele je opravdu k popukání.

Sniper: Ghost Warrior 3

Stejně jako ve Far Cry i zde každá mise začíná ve vašem nejbližším úkrytu. V něm se můžete vyspat a probudit se klidně během noci, což je ideální čas pro infiltraci základny pod rouškou tmy. Rovněž se v něm nachází nejdůležitější informace o frakcích a postavách.

Kromě toho je tu vždy pracovní stůl, na kterém si můžete z pěti různě nacházených surovin vytvořit medkity, munici, granáty, nože a bůh ví, co všechno důležitého i zbytečného pro přežití.

Také se tady schovává nenápadná bedýnka, která umožňuje nakupovat a různě ověšovat zbraně. Do odstřelovaček pak měnit munici podle typu předpokládaného cíle (měkký, pancéřovaný, střela na velkou vzdálenost, proti povětrnostním vlivům, atd.).

O ono odstřelování tady jde přece jenom především. Tedy alespoň do určité míry. Pušek je spousta, mají různé statistiky, které třeba na rozdíl od těch ve Sniper Elite 4 nepůsobí jen tak pro „okrasu“, ale skutečně mají vliv na sílu, přesnost a především (a to je nejdůležitější) na pocit ze střelby. Rozdíl mezi výstřelem ze slabší tlumené pušky a ze supersilného Dragoon SVD je nejenom slyšet, ale i cítit. Ostatně, zrovna tuhle pušku si nemůžete koupit, ale pouze najít ukrytou kdesi na mapě.

S odstřelovačkami je jednoduše zábava. Před výstřelem je potřeba kromě přiblížení nastavit i vzdálenost cíle a pak zadržet dech, podobně jako třeba ve zmíněném Sniper Elite. Střelba ale ani tak není tak jednoduchá. Kulka může dostat rotaci a cíl minout, když zmáčknete myšítko moc brzy, nebo rychle. Sniper vás ovšem nenutí hrát jen stylem tichého zabijáka na dálku (ačkoliv mise zaměřené čistě na odstřelování existují).

S tím souvisí systém dovedností. Ten je opět doslova a do písmene zkopírovaný z Far Cry 4. Nabízí tři kategorie: odstřelovač, duch a válečník. Jejich zaměření je asi zřejmé. Každá pak obsahuje strom dovedností, které jistým způsobem mění hratelnost a váš přístup. Zajímavé je, že každé povolání má specifický druh zkušeností. Takže když zabíjíte nablízko nožem, vylepšíte se v druhé jmenované. Postava se tak v jistém smyslu specializuje.

Sniper: Ghost Warrior 3

Dovednosti ovšem nemění hru úplně. I s maximálně vylepšenými dovednostmi válečníka není radno pouštět se do otevřeného boje. Nepřátel je zkrátka vždycky více. Jejich umělá inteligence, která si sem tam vezme dovolenou, je totiž poměrně nevypočitatelná. Občas koukají do zdi ve směru zdroje hluku, ale jindy se otočí a „vytasí své kolty“ tak rychle, že ačkoliv je máte v mířidlech, stejně do vás vypustí smršť kulek, než stačíte zareagovat.

Možná za výchovu můžou rodiče

I přes jisté potíže, občas technické, sem tam jiné, jsem se u Sniper: Ghost Warrior 3 bavil. Stále je co vylepšovat, to bezpochyby, ale tak jako tak autoři splnili své předsevzetí, že nám naservírují nejlepší díl série. Za to jim patří uznání. Jen to asi nebude uznání hlasité. Spíš jen takové to pokynutí rukou a zakolébání hlavou.

Ve hře je na každém kroku pořád cítit, že žije svůj život ve stínu velikánů. Herní mechanismy má z Far Cry, atmosféra je mnohdy podobná té ze Stalkera a dynamické pasáže si vypůjčila z Modern Warfare (ostatně, jako všechny jiné akce). Neříkám, že svou polévku z těchto ingrediencí nevaří dobře, ale působí krapet umouněně a možná i lacině.

Chybí jí apel na to vykouknout ze šedých vod předchozích dílů. Ten pomyslný „drajv“ kupředu, který pramení ze sebevědomí. Nejhorší na tom je, že Ghost Warrior 3 na to opravdu má. Pokud bude mezi příštím a tímto dílem stejný rozdíl, jako je mezi tímto a tím předchozím, bude si moci Ghost Warrior 4 s těmi svými vzory a velikány akčního žánru konečně potřást rukou jako rovný s rovným.

PC verze obsahuje české titulky. Hodnoceno po vydání D1 patche.