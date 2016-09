Sony hru Pokémon Go vnímá jako zásadní přelom

Společnost Sony se v budoucnu chce více zaměřit na sektor mobilních aplikací. „Pokémon Go je významným milníkem. Velmi mne zaujal fakt, že to lidi dokáže přimět k tomu, aby se hýbali,“ řekl Kaz Hirai, ředitel Sony.

Rozšířenou realitu proto vnímá jako odvětví, které herní průmysl v budoucnu bude ovlivňovat. A Sony na to chce reagovat.

„Je to něco, do čeho se budeme agresivně pouštět. Představuje to (pro nás) vcelku výraznou změnu od podnikání zaměřeného čistě na konzole, které se přesune i na mobilní telefony,“ řekl Hirai.